Kiderült: Itt lesz a következő Háborúellenes Gyűlés
Hatvan után felkészül.
Orbán Viktor bejelentette: a következő Háborúellenes Gyűlés Szombathelyen lesz.
Köszönöm, Hatvan! Felkészül: Szombathely
- írta a miniszterelnök a Facebookon megosztott videó mellé.
