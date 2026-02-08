Szörnyű baleset történt: meghalt egy 17 éves fiú – Videó

Holtan találtak rá egy tinédzserre, aki egy Gwinnett megyei motelben szállt meg. A meghalt fiatal szörnyű baleset áldozata lett – az amerikai rendőrség szerint.

Meghalt egy tinédzser, akit véletlen lőhettek le (Fotó: Scott Rodgerson / unsplash.com – Képünk illusztráció)

Fegyvertisztítás közben sült el a fegyver, meghalt a tinédzser fiú a szomszédban

Holtan találtak rá egy 17 éves georgiai fiúra, Sheldon Lewisra. A kiérkező rendőrök rögtön felfigyeltek a szomszédos helyiségre, a 31 éves Shermarcus Cockran lakhelyére, ahonnan a lövés jöhetett.

A Fox 5 szerint Cockran fegyvere véletlenül elsült, miközben a szobában takarított. A lövedék áthatolt a motel falán, és eltalálta a fiút. A Crime Online beszámolója szerint a Gwinnett megyei rendőrség közölte, csütörtökön éjfél előtt hívták ki őket a lilanburni Liv in Lodge-hoz, ahol megtalálták a tinédzser holttestét.

Sheldon Lewis a szobájában videójátékozott, amikor Cockran golyója átfúrta a falat és eltalálta őt. Az előzetes nyomozást követően a hatóságok letartóztatták Cockrant, több vádponttal is szembesítették, köztük gondatlanságból elkövetett emberöléssel. Az ügyben számos kérdés vár megválaszolásra.