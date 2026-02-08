Szörnyű baleset történt: meghalt egy 17 éves fiú – Videó
Egy embert letartóztattak. Számos kérdés merült fel a meghalt tini kapcsán.
Holtan találtak rá egy tinédzserre, aki egy Gwinnett megyei motelben szállt meg. A meghalt fiatal szörnyű baleset áldozata lett – az amerikai rendőrség szerint.
Fegyvertisztítás közben sült el a fegyver, meghalt a tinédzser fiú a szomszédban
Holtan találtak rá egy 17 éves georgiai fiúra, Sheldon Lewisra. A kiérkező rendőrök rögtön felfigyeltek a szomszédos helyiségre, a 31 éves Shermarcus Cockran lakhelyére, ahonnan a lövés jöhetett.
A Fox 5 szerint Cockran fegyvere véletlenül elsült, miközben a szobában takarított. A lövedék áthatolt a motel falán, és eltalálta a fiút. A Crime Online beszámolója szerint a Gwinnett megyei rendőrség közölte, csütörtökön éjfél előtt hívták ki őket a lilanburni Liv in Lodge-hoz, ahol megtalálták a tinédzser holttestét.
Sheldon Lewis a szobájában videójátékozott, amikor Cockran golyója átfúrta a falat és eltalálta őt. Az előzetes nyomozást követően a hatóságok letartóztatták Cockrant, több vádponttal is szembesítették, köztük gondatlanságból elkövetett emberöléssel. Az ügyben számos kérdés vár megválaszolásra.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre