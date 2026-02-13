RETRO RÁDIÓ

A futárral együtt a rendőrök is megérkeztek, kábítószert rendelt egy férfi – Videó

Azt mondta a rendőröknek, hogy egzotikus édességet rendelt. Kábítószer volt a csomagban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 13:05
kábítószer Elfogták kábítószergyanús

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát (KR NNI) február elején értesítette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az egyik Thaiföldről érkezett csomag átvizsgálása során a kábítószergyorsteszt pozitív jelzést mutatott. A kézbesítésre szánt küldeményben a feltüntetett édesség mellett 2,8 kilogramm marihuánát is találtak a pénzügyőrök.

A repülőtérről követték a kábítószert tartalmazó csomagot
Az ügyben forró nyomon indult el a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal székesfehérvári egysége. Hamar kiderítették, hogy a szállítmányt egy 27 éves vietnámi férfi rendelte meg Thaiföldről, viszont címzettként a budapesti lakótársát jelölte meg.

Miután a nyomozók szemrevételezték az illegális küldeményt, azt visszaengedték a kézbesítési láncba, így a VII. kerületi lakáshoz február 6-án a futárral együtt a rendőrök is megérkeztek. Amikor a csomagot a vásárló átvette, egyből elfogták.

A 27 éves vietnámi férfiról kiderült, hogy két éve lejárt a tartózkodási engedélye, az iratait pedig elvesztette. A lakásban tartott kutatás során egy szekrényben tárolt bőröndből kábítószergyanús tabletták is előkerültek. Lakótársa a nyomozóknak elmondta, csak most szembesült azzal, hogy a férfi az ő nevére rendelte meg a csomagot, erről ő korábban nem tudott.

Az adatgyűjtés során az is egyértelművé vált, hogy a vietnámi férfi nem először rendelt külföldi webáruházakból csomagokat vásárlóként lakótársa nevét megadva.

Amikor a vietnámi férfit a nyomozók előállították és kábítószer birtoklásával meggyanúsították, vallomásában tagadta a bűncselekmény elkövetését. Állítása szerint csak egy Thaiföldön dolgozó barátjától rendelt egzotikus édességet, azt nem tudta, hogy a csomagban kábítószer is van.

A 27 éves gyanúsítottat a nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt – írja a police.hu.

 

