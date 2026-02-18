Több mint 200 éve született a kötelező olvasmányok atyja, Jókai Mór – Te mit tudsz róla? Kvíz
Az iskolában találkozhattunk vele, aki kíváncsi volt, többet megtudhatott az életéről. Jókai Mór ezen a napon – február 18-án – született, immár 201 éve. Lássuk, mit tudsz róla!
Ha az ő nevére gondolunk, Az arany ember és A kőszívű ember fiai biztos eszünkbe jut, hiszen ezek a művek kötelező olvasmányok. A buzgó olvasók mélyebben is megismerkedhettek Jókai Mór életművével. Te mennyit tudsz róla?
Jókai Mór az országgyűlés elismerését is kivívta
Ha nem is csupán az irodalomórán találkoztunk a nevével, Jókai Mór élete mindenki számára tartogathat érdekes fordulatokat. Az ismert regényíró 1825. február 18-án látta meg a napvilágot. Az irodalommal már édesapja révén megbarátkozott, középiskola alatt színielőadásokat rendezett, festett, egyik darabját pedig a Magyar Tudományos Akadémia is dicséretben részesítette.
Nem csupán az irodalomban, de a politikában is jelentős szerepe volt, humorával és szónoki képességeivel az országgyűlés elismerését is kivívta. Jókai Mór és Petőfi Sándor barátsága a magyar irodalomtörténet egyik legfontosabb kapcsolata. Az 1848-49-es szabadságharc idején a két művész közreműködésével terjesztették elő a 12 pontot.
Az író hosszú élete során rengeteget utazott, alkotott, a magyar nép becsületének hírét vitte. 80 évesen hunyt el, halála előtti pillanataiban is dolgozott, ügyködött, sorait rendezte. Művészetét nemcsak idehaza, de a határon túl is elismerték.
Jókai Mór emlékét egy iskola is őrzi, az iskola előtti parkban pedig egy kedves Jókai szobor látható. Számos utca, intézmény és közterület viseli az író nevét, a magyar irodalom megkerülhetetlen alakja.
Jöjjön a Jókai születésnapi kvíz! Lássuk, te mennyire ismered a regényírót!
1. Mi volt Jókai Mór eredeti neve?
2. Hol született Jókai Mór?
3. Mitől félt Jókai Mór?
4. Melyik drámájával nyerte el a Magyar Tudományos Akadémia dicséretét 1844-ben?
5. Milyen végzettsége volt?
6. Melyik irodalmi társaságnak volt alapító tagja?
7. Hol ismerkedett meg feleségével?
8. Ki volt Jókai Mór első felesége?
9. Melyik művéből származik az idézet? "Akinek sok dolga van, annak nem ér rá a szíve fájni"
10. Mi volt utolsó mondata halála előtt?
