Nem kímél minket az időjárás: továbbra sem szabadulunk az esőtől
A havazástól hamar megszabadulunk, az esős időjárás viszont úgy tűnik egész héten velünk marad.
Sokfelé várható eső, korai lenne elrakni a kabátot. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Időjárás előrejelzés
Ha neked is eleged van már ebből az őrült időjárásból, el kell, hogy keserítsünk: egész héten ez vár ránk.
Február 5-én, csütörtökön még változó felhőzet várható, majd napközben erősen felhőssé válhat az ég. A nap elején még elszórtan, délutántól több helyen is számíthatunk esőzésekre. A hőmérséklet 5-11 fok között ingadozik majd.
Pénteken már viszont erős felhőzetre, párás levegőre, helyenként ködre is számíthatunk. Főként a féli országrészben délutántól kialakulhat kis eső is. A maximum többnyire 8 fok körül alakul majd.
A hétvégén is végigkísér majd minket a pénteken tapasztalt idő. Szombaton azonban már a borongós időt élénk északnyugati szél oszlathatja kicsit fel. A legmagasabb hőmérséklet 7 fok lehet.
Vasárnapra viszont már kevesebb csapadékra számíthatunk. A szél felerősödik, talán már a napot is láthatjuk majd. Délután a hőmérséklet 3 és 10 fok között vándorol majd – írja a Köpönyeg.
