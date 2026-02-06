Egy nő az internetről rendelt fogyókúrás injekciót, majdnem az életébe került
A gyógyszer beadását követően néhány percen belül életveszélyes állapotba került.
Egy nő, aki majdnem meghalt, miután akaratlanul hamis Ozempic-injekciót adott be magának, amit a Facebookon vásárolt, most felfedte a hamisított fogyókúrás injekció árulkodó jeleit.
Majdnem az életét követelte a hamis fogyókúrás injekció
A 47 éves Michelle Sword 2020-ban kezdett el fogyókúrás injekciókat használni, miután 20 éves házassága felbomlása után 12 kilót hízott. A gyógyszerek hivatalos forrásból származtak, és jelentősen segítették a fogyásban.
Évekkel később azonban ismét eluralkodtak rajta a rossz étkezési szokások, ezért újra az injekciókhoz fordult. 2023 szeptemberében a Facebookon bukkant rá egy cégre, amely azt reklámozta, hogy hasonló gyógyszert árul.
Michelle megvásárolta a gyógyszert, de 20 perccel az injekció beadása után elvesztette az eszméletét. Szerencsére 15 éves lánya időben hazaért, segítséget kért, és Michelle-t kórházba szállították. A vércukorszintje halálos 0,2-re esett, és kiderült, hogy nem fogyókúrás gyógyszert, hanem gyors hatású inzulint vett be. A nő diabéteszes kómában töltött egy éjszakát, amíg stabilizálódott, és megfogadta, hogy soha többé nem használ injekciót.
Most figyelmeztetni szeretne másokat a hamis fogyókúrás injekciókra, és tanácsot adna, hogyan lehet kiszúrni a hamisítványokat.
A szabályozott fogyókúrás gyógyszerekhez mindig recept szükséges, és ha nincsenek jogosultsági ellenőrzések, akkor valószínűleg átverésről van szó. Biztos akarok lenni abban, hogy senki ne kövesse el ugyanazt a hibát, mint én. A fogyásért nem kell meghalni
A Mirror és Michelle legfontosabb tanácsai a hamis fogyókúrás injekciók felismerésére:
- Vásárlás előtt nincsenek egészségügyi ellenőrzések
- Nem hivatalos csatornákon keresztüli fizetésre kérnek
- Ha az ár jelentősen alacsonynak tűnik, akkor valószínűleg túl szép ahhoz, hogy igaz legyen
- Ha a csomagoláson helyesírási hibák vannak, vagy hiányoznak információk
