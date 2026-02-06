Egy nő az internetről rendelt fogyókúrás injekciót, majdnem az életébe került

Egy nő, aki majdnem meghalt, miután akaratlanul hamis Ozempic-injekciót adott be magának, amit a Facebookon vásárolt, most felfedte a hamisított fogyókúrás injekció árulkodó jeleit.

A Facebookon reklámozták a hamis fogyókúrás injekciót Fotó: Képünk illusztráció (Pixabay)

Majdnem az életét követelte a hamis fogyókúrás injekció

A 47 éves Michelle Sword 2020-ban kezdett el fogyókúrás injekciókat használni, miután 20 éves házassága felbomlása után 12 kilót hízott. A gyógyszerek hivatalos forrásból származtak, és jelentősen segítették a fogyásban.

Évekkel később azonban ismét eluralkodtak rajta a rossz étkezési szokások, ezért újra az injekciókhoz fordult. 2023 szeptemberében a Facebookon bukkant rá egy cégre, amely azt reklámozta, hogy hasonló gyógyszert árul.

Michelle megvásárolta a gyógyszert, de 20 perccel az injekció beadása után elvesztette az eszméletét. Szerencsére 15 éves lánya időben hazaért, segítséget kért, és Michelle-t kórházba szállították. A vércukorszintje halálos 0,2-re esett, és kiderült, hogy nem fogyókúrás gyógyszert, hanem gyors hatású inzulint vett be. A nő diabéteszes kómában töltött egy éjszakát, amíg stabilizálódott, és megfogadta, hogy soha többé nem használ injekciót.

Most figyelmeztetni szeretne másokat a hamis fogyókúrás injekciókra, és tanácsot adna, hogyan lehet kiszúrni a hamisítványokat.

A szabályozott fogyókúrás gyógyszerekhez mindig recept szükséges, és ha nincsenek jogosultsági ellenőrzések, akkor valószínűleg átverésről van szó. Biztos akarok lenni abban, hogy senki ne kövesse el ugyanazt a hibát, mint én. A fogyásért nem kell meghalni

A Mirror és Michelle legfontosabb tanácsai a hamis fogyókúrás injekciók felismerésére: