„Megtört a szívünk” - Szörnyű balesetben vesztette életét a fiatal pár

Egy szívszorító balesetben vesztette életét a 27 éves Adam Muskett és a 25 éves Katie Worrell. A pár, aki Tenbyből származott az A477-es autópályán haltak meg Carmarthenshire-ben.

A baleset megrázta a családtagokat Fotó: freepik.com

Balesetben, együtt halt meg a fiatal pár

Az autós, aki a balesetet okozta Nyugat-Walesben elismerte tettét, amely 2024. június 13-án történt Llanddowror és Red Roses között. A fiatal pár egy Ford Fiestával haladt az úton, amikor járművüket elütötte Alexander McCallum autója. A helyszínre siettek a mentőszolgálatok, a tűzoltók, mentők, légimentők, de nem tudták már megmenteni őket, Mr. Muskett és Ms. Worrell belehalt a sérüléseibe.

A felelős ellen két vádpontot is emeltek gondatlanság vezetés okozása miatt, majd február 9-én mindkét vádat elismerte és bűnösnek vallotta magát a Swansea Korona Bíróságon tartott meghallgatáson.

A bírónak azt mondták, hogy a rossz időjárási körülmények miatt pillanatra elvesztette az uralmát a gépjárműve felett a férfi, majd áttért a másik sávba és balesetet okozott. Az elhunyt férfi családja is nyilatkozott az ügyben:

Adam, szerető fiunk, testvérünk, unokánk és unokaöcsénk. Nagyon szerette az életet, a barátait, Tenbyt, a focit és Katie-t

- idézi őket a Mirror.

Katie családja szerint a lány mindig teljes életet élt, szeretett utazni, rövid idő alatt ért el nagy sikereket és lediplomázott mesterszakon. Életük már sosem lesz olyan, mint volt nélküle.