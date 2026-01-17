RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Köszönöm, Attila!

Az EDDA frontemberének mondott köszönetet a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 15:53
Orbán Viktor pataky attila Háborúellenes Gyűlés

Elképesztő hangulatot varázsolt a miskolci Háborúellenes Gyűlés helyszínére Pataky Attila 2026. január 17-én, szombaton. Az EDDA Művek frontembere megadta az alaphangulatot.

2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Fotó: metropol

Körbevesznek jó barátok. Köszönöm, Attila! 

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, majd egy részletet is megosztott Pataky Attila előadásából.

Nézd vissza az esemény felvételét!

