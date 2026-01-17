Orbán Viktor: Köszönöm, Attila!
Az EDDA frontemberének mondott köszönetet a miniszterelnök.
Elképesztő hangulatot varázsolt a miskolci Háborúellenes Gyűlés helyszínére Pataky Attila 2026. január 17-én, szombaton. Az EDDA Művek frontembere megadta az alaphangulatot.
Körbevesznek jó barátok. Köszönöm, Attila!
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, majd egy részletet is megosztott Pataky Attila előadásából.
Nézd vissza az esemény felvételét!
