Magyar Pétert ukrán kémtestvére leplezte le

Előkerült Magyar Péter ukrán kémtestvére, Tseber Roland, majd egyből el is járt a szája.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 13:22
Az Origo korábban korábban már megírta, hogy Tseber Roland kikotyogta a Tisza Párt és Magyar Péter tervét. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója most Facebook-videó formájában mondta el véleményét az esetről.

Magyar Péter Tseber Roland ukrán kémmel, akit a "testvérének" nevez (Forrás: Magyar Nemzet)
Bevallotta: Magyar Péter engedelmeskedne Brüsszelnek

Menczer Tamás közlése tartalmazza azt a videót is, ahol Tseber Roland az ukrán NV rádiócsatornának adott interjújában arról beszél, hogy

Magyar Péter teljesítené a brüsszeli parancsot és a Tisza győzelme zöld utat adna Ukrajnának az EU-ba.

Tseber Roland, teljes nevén Tseber Roland Ivanovics egyébként ukrán–magyar kettős állampolgár, a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztviselője, valamint Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban. Érdemjegyei közé sorolandó az is, hogy beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el ellene a magyar hatóságok - írja az Origo.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
