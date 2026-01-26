Magyar Pétert ukrán kémtestvére leplezte le

Az Origo korábban korábban már megírta, hogy Tseber Roland kikotyogta a Tisza Párt és Magyar Péter tervét. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója most Facebook-videó formájában mondta el véleményét az esetről.

Magyar Péter Tseber Roland ukrán kémmel, akit a "testvérének" nevez (Forrás: Magyar Nemzet)

Bevallotta: Magyar Péter engedelmeskedne Brüsszelnek

Menczer Tamás közlése tartalmazza azt a videót is, ahol Tseber Roland az ukrán NV rádiócsatornának adott interjújában arról beszél, hogy

Magyar Péter teljesítené a brüsszeli parancsot és a Tisza győzelme zöld utat adna Ukrajnának az EU-ba.

Tseber Roland, teljes nevén Tseber Roland Ivanovics egyébként ukrán–magyar kettős állampolgár, a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztviselője, valamint Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban. Érdemjegyei közé sorolandó az is, hogy beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el ellene a magyar hatóságok - írja az Origo.