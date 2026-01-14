"Rögtön hívtam a mentőket" – életet mentett Kutas polgármestere

Istennek hálás Kutas polgármestere, aki sikeresen életet mentett a falujában. Ütő Szabolcs fideszes politikus a Metropolnak beszélt a történtekről.

Két közmunkása segítségével életet mentett a kutasi polgármester (középen).

"A közmunkásunk egy régi, kúriaszerű épületben él egy szolgálati lakásban. Egy rendkívül nehéz sorsú emberről beszélünk, akinek tulajdonképpen a tősgyökeres kutasi szülei halála óta nincs közvetlen családja" – mesélte a politikus, aki háromgyermekes családapa és szintén születésétől kezdve a Somogy vármegyei település lakója.

Életet mentett a figyelmesség Kutason

Mint kiderült, a közmunkás már a történteket megelőző napon sem érezte jól magát, ezért hazaküldték, hogy pihenjen. A polgármester este megkérdezte a többiektől, hogy a bajba jutott férfinek vajon van-e otthon tűzifája, hogy befűtsön. Kiderült, hogy van, hiszen vittek neki.

A község első embere másnap reggel ismét megkérte a munkatársakat, hogy látogassák meg a férfit munkakezdés előtt. Ez a figyelmesség pedig életmentőnek bizonyult. A munkatársak ugyanis hamarosan jelezték: baj van, a közmunkás szinte teljesen mereven, mozdulatlanul fekszik a földön.

"Természetesen azonnal hívtam a mentőket, majd szinte egyszerre értem oda a lakáshoz a segítséggel. A mentősökkel együtt vittük a munkatársunkat a háztól mintegy 150 méterre levő mentőautóhoz. Ezt nehezítette, hogy arrafelé az út rossz minőségű, ráadásul mintegy 25 centiméteres hó is esett" – számolt be Ütő Szabolcs.

A közmunkást végül kihűlés miatt kórházba szállították. Információink szerint már jobban van, hamarosan kiengedhetik. A faluban most azon gondolkodnak, hogy milyen hatékony segítséget nyújthatnának a férfinek, aki - a történtek alapján - nem teljesen képes önmaga ellátására. A polgármester egyet biztosan tud: nem fogják magára hagyni.