Emberségből jeles: 78 éves férfi életét mentette meg a szakács
Aggódni kezdtek, amikor a férfi nem érkezett meg a floridai étterembe.
Charlie Hicks rendszeres vendége volt a floridai, pensacolai Shrimp Basket nevű étteremnek. a 78 éves férfi annyira élvezte a tengeri ételeket kínáló étterem kínálatát, hogy az elmúlt tíz évben naponta kétszer tért vissza. Ebédre mindig gumbo-t rendel, kevés rizzsel, és a kekszet külön kérve, vacsorára pedig pontosan ugyanazt az ételt fogyasztja. Azonban az étterem szakácsa elkezdett aggódni, amikor a férfi az egyik nap nem jelent meg.
Életet mentett a szakács, amikor észrevette, hogy nem jelent meg a vendég az étteremben
Charlie Hickset sosem kell keresnünk, kinyitjuk az ajtót, és ő már ott van, hogy üdvözöljön minket
- nyilatkozta Donnell Stallworth, a Shrimp Basket egyik szakácsa.
Mivel a a férfi az elmúlt tíz évben naponta kétszer evett az étteremben, a személyzetnek feltűnt, hogy valami nincs rendben, amikor 2025 szeptemberében nem jelent meg. Első nap, amikor nem jött el, a dolgozók felhívták a férfit, és ő jelezte, hogy beteg. Az étterem egyik dolgozója elvitte neki az ételt, és Charlie kérésére az ajtaja előtt hagyta, hogy ne fertőzzön meg mást. A harmadik napon, amikor újra próbálták hívni, a telefon rögtön a hangpostára irányította őket.
Donnell Stallworth, azt étterem szakácsa azonnal félbeszakította a műszakját, és elindult a férfi lakásához. Azonban amikor bekopogott, nem kapott választ.
Pont akkor, amikor el akartam fordulni, hallottam valamit, egy hangot, ami azt mondta: ’Segíts!’ Aztán kinyitottam az ajtót. Ő a földön feküdt, és nem tudtam, mi a helyzet, ez volt a legfélelmetesebb pillanat
- mesélte a szakács.
Nem lehetett tudni, mennyi ideje feküdt az idős férfi a padlón, az azonban kiderült, hogy két bordája eltört és súlyosan kiszáradt.
A személyzet elhatározta, hogy a hosszú ideje visszatérő vendég nem lesz egyedül a felépülése alatt: a naponta kétszer rendelt ételét magukkal vitték a kórházba, hogy Charlie ne maradjon gumbo nélkül. Miután Charlie elhagyhatta a kórházat, a dolgozók még tovább mentek: segítettek neki új lakást találni közvetlenül a Shrimp Basket mellett, hogy szemmel tarthassák őt.
2025 decemberére Charlie visszatért megszokott éttermi látogatásaihoz. Donnell örömmel látta a férfit, és a történet során szorosabbá vált a kapcsolatuk - számolt be róla a Unilad.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre