Emberségből jeles: 78 éves férfi életét mentette meg a szakács

Charlie Hicks rendszeres vendége volt a floridai, pensacolai Shrimp Basket nevű étteremnek. a 78 éves férfi annyira élvezte a tengeri ételeket kínáló étterem kínálatát, hogy az elmúlt tíz évben naponta kétszer tért vissza. Ebédre mindig gumbo-t rendel, kevés rizzsel, és a kekszet külön kérve, vacsorára pedig pontosan ugyanazt az ételt fogyasztja. Azonban az étterem szakácsa elkezdett aggódni, amikor a férfi az egyik nap nem jelent meg.

Szakács mentette meg az idős férfi életét / Képünk illusztráció: pexels.com

Életet mentett a szakács, amikor észrevette, hogy nem jelent meg a vendég az étteremben

Charlie Hickset sosem kell keresnünk, kinyitjuk az ajtót, és ő már ott van, hogy üdvözöljön minket

- nyilatkozta Donnell Stallworth, a Shrimp Basket egyik szakácsa.

Mivel a a férfi az elmúlt tíz évben naponta kétszer evett az étteremben, a személyzetnek feltűnt, hogy valami nincs rendben, amikor 2025 szeptemberében nem jelent meg. Első nap, amikor nem jött el, a dolgozók felhívták a férfit, és ő jelezte, hogy beteg. Az étterem egyik dolgozója elvitte neki az ételt, és Charlie kérésére az ajtaja előtt hagyta, hogy ne fertőzzön meg mást. A harmadik napon, amikor újra próbálták hívni, a telefon rögtön a hangpostára irányította őket.

Donnell Stallworth, azt étterem szakácsa azonnal félbeszakította a műszakját, és elindult a férfi lakásához. Azonban amikor bekopogott, nem kapott választ.

Pont akkor, amikor el akartam fordulni, hallottam valamit, egy hangot, ami azt mondta: ’Segíts!’ Aztán kinyitottam az ajtót. Ő a földön feküdt, és nem tudtam, mi a helyzet, ez volt a legfélelmetesebb pillanat

- mesélte a szakács.

Nem lehetett tudni, mennyi ideje feküdt az idős férfi a padlón, az azonban kiderült, hogy két bordája eltört és súlyosan kiszáradt.

A személyzet elhatározta, hogy a hosszú ideje visszatérő vendég nem lesz egyedül a felépülése alatt: a naponta kétszer rendelt ételét magukkal vitték a kórházba, hogy Charlie ne maradjon gumbo nélkül. Miután Charlie elhagyhatta a kórházat, a dolgozók még tovább mentek: segítettek neki új lakást találni közvetlenül a Shrimp Basket mellett, hogy szemmel tarthassák őt.