Figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem: életveszélyes a jégen tartózkodni!

Életveszélyes a jégen tartózkodni, az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege, ezért senki ne menjen a jégre - figyelmeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője vasárnap.

Fotó: Veszprém Megyei Napló / Veszprém Megyei Napló

Mukics Dániel az MTI-nek elmondta: a természetes vizek jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég.

Ezért mindenki kerülje a természetes vizek jegét.