Még a lépcsőn is ültek: mutatjuk a miskolci Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatait

Megrendezésre került az idei év első Háborúellenes Gyűlése, Miskolcon. Az eseményen ezúttal is hatalmas tömeg jelent meg: olyannyira, hogy akadt, aki már csak a lépcsőn tudott helyet foglalni, és amelyen többek közt Orbán Viktor is beszédet mondott.

Hatalmas volt a tömeg az év első Háborúellenes Gyűlésén / Fotó: Metropol

Mutatjuk a Háborúellenes Gyűlésről készült galériánkat: