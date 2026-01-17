RETRO RÁDIÓ

Még a lépcsőn is ültek: mutatjuk a miskolci Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatait

Miskolcon rendezték meg az év első Háborúellenes Gyűlését.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 13:22
Módosítva: 2026.01.17. 13:37
tömeg Miskolc Háborúellenes Gyűlés

Megrendezésre került az idei év első Háborúellenes Gyűlése, Miskolcon. Az eseményen ezúttal is hatalmas tömeg jelent meg: olyannyira, hogy akadt, aki már csak a lépcsőn tudott helyet foglalni, és amelyen többek közt Orbán Viktor is beszédet mondott.

2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Hatalmas volt a tömeg az év első Háborúellenes Gyűlésén / Fotó:  Metropol

 Mutatjuk a Háborúellenes Gyűlésről készült galériánkat:

Háborúellenes Gyűlés, Miskolc

fotóma, 13:16
