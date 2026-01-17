- Menczer Tamás: Magyar Péter megfutamodott
- Kocsis Máté: Magyar Péter lenézi a miskolciakat, Brüsszelben pedig a háború mellett szavaz
- Háborúellenes Gyűlés: Fontos kérdésekre válaszolt Orbán Viktor
- Hollósy András: Monsieur Magyar nem is merte ide tolni a képes felét
Még a lépcsőn is ültek: mutatjuk a miskolci Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatait
Miskolcon rendezték meg az év első Háborúellenes Gyűlését.
Megrendezésre került az idei év első Háborúellenes Gyűlése, Miskolcon. Az eseményen ezúttal is hatalmas tömeg jelent meg: olyannyira, hogy akadt, aki már csak a lépcsőn tudott helyet foglalni, és amelyen többek közt Orbán Viktor is beszédet mondott.
Mutatjuk a Háborúellenes Gyűlésről készült galériánkat:
Háborúellenes gyűlés
Háborúellenes gyűlés
- Menczer Tamás: Magyar Péter megfutamodott
- Kocsis Máté: Magyar Péter lenézi a miskolciakat, Brüsszelben pedig a háború mellett szavaz
- Háborúellenes Gyűlés: Fontos kérdésekre válaszolt Orbán Viktor
- Hollósy András: Monsieur Magyar nem is merte ide tolni a képes felét
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre