„Talán a vérében van. Nem tudom, hogyan lehetséges” – Elképesztő mutatványokat tud a cirkuszra született kislány

Egyre nagyobb népszerűségre tesz szert a cirkuszi család – közölte a People. A pár már a kislány ötéves kora körül rájött, hogy gyermekük a cirkuszi életre született. Milliók követik a kislány elképesztő mutatványait.

Cirkuszra született a kivételes gyermek Forrás: Unsplash/Illusztráció

A Wow Family Circus 1,3 millió követővel büszkélkedhet a TikTokon, ahol három gyermekük leglátványosabb mutatványait osztják meg.

A cirkuszra született a csodagyermek

A család videó vírusként terjednek a TikTokon , több mint 1 millió követő nézi a gyerekek által bemutatott elképesztő akrobatikus mutatványokat.

, nézi a gyerekek által bemutatott elképesztő akrobatikus mutatványokat. A kazahsztáni család sokkolóan látványos trükkjeivel nyűgözte le a világot , köztük olyannal is, amelyben a lányaik a hajuknál fogva lógnak.

, köztük olyannal is, amelyben a lányaik a hajuknál fogva lógnak. A büszke szülők, Ilja és Regina Kotenyov elmondta, hogy már évekkel ezelőtt észrevették kislányuk, Zara tehetségét.

Azonban nem minden a megtekintésekről szól! A kazahsztáni családot szoros kötelék fűzi össze és minden családtag támogatja egymást. Számukra ez az elsődleges. A fiatalabb társulati tagok — a 11 éves Tagir és a 8 éves Zara, valamint a 6 éves Iliana — élethosszig akrobata szüleiktől örökölték tehetségüket.

Hatéves korom óta akrobatikázom, és 17 évesen meghallgatásra jelentkeztem a Cirque du Soleil-hez

– mondta Ilja a People-nek. Montrealba költözött, hogy a híres társulattal eddzen, ahol számos cirkuszi műfajt elsajátított. Regina egy akrobatikus trió tagjaként kezdte pályafutását, bár néhány mutatványukat csak később, felnőttkorukban tökéletesítették.

Egyik fő mutatványuk az úgynevezett vasállkapocs-csók, amely során hevedereken lógnak a levegőben és úgy tűnik, mintha csak az összekapcsolódó szájuk tartaná őket a föld felett. Zara haján lógó mutatványa is nagyon népszerű, amelyet látszólag minden erőlködés nélkül hajt végre.

Azonban ez egy korántsem könnyű trükk: pusztán egy copfnál fogva lógni rendkívül fájdalmas az akrobatának, még akkor is, ha minden tökéletesen van előkészítve.

Amikor a feleségem először próbálta ki a hajon lógást, egy hónapon át minden edzésen sírt

– magyarázta Ilja és hozzátette, hogy nem arról van szó, hogy Regina ne lenne képes erre a mutatványra, hanem inkább arról, hogy lányuk, Zara kivételesen fegyelmezett és nyugodt.

Amikor Zara először próbálta ki, már az első edzésen lógott. Első alkalom volt, és nem sírt. Egyáltalán nem sír, mert nagyon türelmes

– mondja büszkén az édesapa.