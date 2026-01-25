A nőies bob frizura hódít a szalonokban – ilyen női frizurák már régen is voltak – Galéria

A nőies bob frizura nem csupán egy hajtrend, hanem stílustörténeti ikon. A fazon a 20. század elején robbant be, amikor a nők elkezdtek szakítani a hosszú, bonyolult hajviseletekkel. Az első modern bob frizurát a francia Antoine de Paris készítette az 1910-es években, de az igazi áttörést az 1920-as évek hozták el. A flapper lányok és Louise Brooks filmsztár rövid, egyenes bobjai a női szabadság és függetlenség jelképeivé váltak.

Louise Brooks amerikai színésznő 1933-ban, jellegzetes bob frizura – Fotó: Bettmann / Getty Images

Ilyen volt a bob frizura régen

Ez a hajviselet ma is népszerű, de hajdanán egészen mást jelentett. A bob frizura (angolul bob cut) sikere abban rejlik, hogy egyszerre praktikus és elegáns. Keretezi az arcot, kiemeli a nyakat és a vonásokat, miközben könnyen kezelhető marad. A 60-as években Vidal Sassoon új szintre emelte: letisztult formáival a bob frizura a modern nő frizurája lett.

Manapság a bob frizura számtalan változatban él tovább: létezik klasszikus egyenes, rétegezett, hullámos, hosszabb „lob” verzió, sőt aszimmetrikus fazon is. Ez az időtálló stílus minden korosztálynak és hajtípusnak jól áll, ezért újra és újra visszatér a divat élvonalába. A bob frizurát sokan nem csupán frizurának, hanem egy magabiztos életérzésnek tartják.

Galériánkban mutatjuk, milyen is volt a bob frizura régen, és milyen lett mára