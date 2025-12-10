Egy ágyban alszik Camilla és a malaca Polgárban: a törpemalac lett a ház úrnője
A Polgárban élő anyuka régi álma vált valóra, amikor hazavitte az új kedvencét. A minnesotai törpemalac pocakját simogatni kell, hogy gazdája ágyában elaludjon.
Egy ágyban alszanak Camilla és Alice, a törpemalac. A négy hónapos minnesotai kisdisznó még csak hat kiló, de kifejlett korában elérheti majd a nyolcvanat is. Camilla mindig is arra vágyott, hogy legyen egy saját disznaja, aminek minden kívánságát lesi majd. A polgári ház tele van filmszereplőkről elnevezett kutyákkal, macskákkal. A benti hat állat mellett kint tyúkokat, kacsákat és futókacsákat is tart, csakis a tojások miatt. Egyikük sem kerül majd a tányérra sohasem.
A törpemalac élete fenékig tejfel
Két macska, három kutya és a malac. Ők szórakoztatják minden nap Camillát és kislányát, Petrát. Nyáron a tyúkokat is beengedik a házba, hogy körül kotkodálják a benti állatokat. A négyszobás házban mindenkinek megvan a saját helye, összesen 11 férőhely, de a a macskák inkább dobozban szeretnek aludni, a kutyák és Alice malac pedig a kényelmes ágyat választják, a gazdik mellett.
A minnesotai törpemalac kisebb, mint a hagyományos sertés, de így is 80 kilóra megnő nagykorára. Alice még babamalac, hiszen idén augusztus 14-én született. Igazi kislány, mondja Camilla: akaratos, de nagyon cuki.
Püttyög és a szokásos malachangokat adja ki, saját nyelvén kommunikál velünk. Szól, ha valami kell neki vagy valami zavarja, nagyon intelligens állat. Nagyon igényli a társaságot, legalább egy kutya mindig kell mellé, ha elmegyünk itthonról, hogy ne érezze magát teljesen egyedül. Nagyon ügyes, az ágyra ügyesebben felmászik, mint a kutyák és odabújik, hogy simit szeretne, az esti pocisimogatásra alszik el
- meséli a lelkes gazda.
Camilla nagyon régóta szeretett volna minimalacot, régi álma vélt valóra augusztusban, amikor Debrecenből hazavitték Alice-t. Sokáig lakásban éltek, nem házban, így az állattartás csak gyerekkori emlék és vágyakozás volt.
Amióta házunk van, elszabadult a pokol! Azóta, amilyen állatot kinézek, azt hazahozom. Mindenki azt hiszi, hogy a lányom akar állatokat, de nem, mert én vagyok a rosszabb. Amikor kicsi voltam, a mamáméknak gazdaságuk volt sok állattal. Akkor még menekültem a felelősség elől, ami az állattartással jár, de most, amikor betöltöttem a harmincat, éreztem, hogy arra vágyom, amiben kiskoromban éltem.
Az állatokat filmek és sorozatok szereplői után nevezték el, így van a családban egy Alice malac, egy Töki kutya, egy Bambi, ő olasz agár, egy Zoey kutya, a macskákat pedig Lucifernek és Dinah-nak hívják.
A Minnesotai malacok 12-18 évig élnek
A kismalacot ugyanúgy kell oltani, mint a többi állatot, féreghajtásra is szüksége van. Speciális malactápot eszik, a magkeveréket, zöldségeket és gyümölcsöket is szereti, de abból kevesebbet szabad neki adni, hetente két-három alkalommal maximum, mert a minnesotai törpemalac szervezete nehezebben dolgozza fel a cukrot, mint a hagyományos házisertésé.
A zöldségeket nagyon szereti, csak a salátát nem. Az uborka, a répa és az alma a kedvence. Pontosan úgy eszik, mint ahogy az a köztudatban van: csámcsog, szétköpköd mindent, széttúrja a magvakat, kiszedi az ételből, ami neki tetszik, a többit szétszórja. Nagyon szeret túrni, a tyúkudvarba szoktam kiengedni. Ott jól összekoszolja magát, viszont le is takarítja magát, maximum csülköt kell mosni, amikor bejön. Amikor nagyon sáros idő van, akkor viszont egyből bedobom a kádba
- meséli nevetve Camilla.
Magyarországon csak a tenyésztéshez kell engedély, a törpemalac nem számít különleges állatnak. Alice 15.000 forintba került, de a malacok ára változó, akár néhány száz eurót is elkérhetnek egy-egy kismalacért.
Karácsony lesz az állatoknak is
Minden évben veszek nekik valamit karácsonyra. A kutyák csontot, „jutifalatokat”, a cicák valamilyen tasakos finomságok kapnak majd. Ez az első közös karácsonyunk Alice-szel, ő valószínűleg zöldségkosarat talál majd a fa alatt
- tervezget boldogan Camilla, a sok kisállat gazdája.
