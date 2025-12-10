Egy ágyban alszik Camilla és a malaca Polgárban: a törpemalac lett a ház úrnője

Egy ágyban alszanak Camilla és Alice, a törpemalac. A négy hónapos minnesotai kisdisznó még csak hat kiló, de kifejlett korában elérheti majd a nyolcvanat is. Camilla mindig is arra vágyott, hogy legyen egy saját disznaja, aminek minden kívánságát lesi majd. A polgári ház tele van filmszereplőkről elnevezett kutyákkal, macskákkal. A benti hat állat mellett kint tyúkokat, kacsákat és futókacsákat is tart, csakis a tojások miatt. Egyikük sem kerül majd a tányérra sohasem.

Alice, a törpemalac kiharcolta magának, hogy az ágyban aludjon Fotó: családi album

A törpemalac élete fenékig tejfel

Két macska, három kutya és a malac. Ők szórakoztatják minden nap Camillát és kislányát, Petrát. Nyáron a tyúkokat is beengedik a házba, hogy körül kotkodálják a benti állatokat. A négyszobás házban mindenkinek megvan a saját helye, összesen 11 férőhely, de a a macskák inkább dobozban szeretnek aludni, a kutyák és Alice malac pedig a kényelmes ágyat választják, a gazdik mellett.

Itt nem kicsi a rakás! Fotó: családi album

A minnesotai törpemalac kisebb, mint a hagyományos sertés, de így is 80 kilóra megnő nagykorára. Alice még babamalac, hiszen idén augusztus 14-én született. Igazi kislány, mondja Camilla: akaratos, de nagyon cuki.

Püttyög és a szokásos malachangokat adja ki, saját nyelvén kommunikál velünk. Szól, ha valami kell neki vagy valami zavarja, nagyon intelligens állat. Nagyon igényli a társaságot, legalább egy kutya mindig kell mellé, ha elmegyünk itthonról, hogy ne érezze magát teljesen egyedül. Nagyon ügyes, az ágyra ügyesebben felmászik, mint a kutyák és odabújik, hogy simit szeretne, az esti pocisimogatásra alszik el

- meséli a lelkes gazda.

Camilla alig várta, hogy legyen egy törpemalaca. Most nagy a boldogság Polgáron Fotó: családi album

Camilla nagyon régóta szeretett volna minimalacot, régi álma vélt valóra augusztusban, amikor Debrecenből hazavitték Alice-t. Sokáig lakásban éltek, nem házban, így az állattartás csak gyerekkori emlék és vágyakozás volt.