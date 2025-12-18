Kattant a bilincs: kommandós kísérettel vonult őrizetbe a kábítószeres orvos!
Több tiltott szert találtak az orvosnál a házkutatást alatt.
A kommandósok a kórházból egyenesen őrizetbe vitték a 47 éves orvost Felső-Zemplénben, majd a házkutatást és az orvosi irodákat és egyéb részlegek átvizsgálása után kábítószereket és bódító anyagokat és mérgeket találtak.
Az orvos ellen ítéletet hirdettek
Az orvossal szemben kábítószerek és bódító anyagok, mérgek vagy elővegyületek tiltott előállítása, birtoklása és az azokkal való kereskedelem bűntettének ügyében indított eljárást a rendőrség.
A Paraméter információi szerint a tavaly márciusban őrizetbe vett orvost végül hét év szabadságvesztésre ítélték, amit a börtönben kell letöltenie. Viszont az orvos fellebbezett az ítéletre, ezért jelenleg még nem jogerős.
