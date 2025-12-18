RETRO RÁDIÓ

Kattant a bilincs: kommandós kísérettel vonult őrizetbe a kábítószeres orvos!

Több tiltott szert találtak az orvosnál a házkutatást alatt.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.18. 18:00
drogbirtoklás őrizet orvos

A kommandósok a kórházból egyenesen őrizetbe vitték a 47 éves orvost Felső-Zemplénben, majd a házkutatást és az orvosi irodákat és egyéb részlegek átvizsgálása után kábítószereket és bódító anyagokat és mérgeket találtak.

alt=Az orvos lebukott a tiltott szerek birtoklása miatt - a kórházból egyenesen őrizetbe vitték
Az orvos lebukott a tiltott szerek birtoklása miatt - a kórházból egyenesen őrizetbe vitték / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az orvos ellen ítéletet hirdettek

Az orvossal szemben kábítószerek és bódító anyagok, mérgek vagy elővegyületek tiltott előállítása, birtoklása és az azokkal való kereskedelem bűntettének ügyében indított eljárást a rendőrség. 

A Paraméter információi szerint a tavaly márciusban őrizetbe vett orvost végül hét év szabadságvesztésre ítélték, amit a börtönben kell letöltenie. Viszont az orvos fellebbezett az ítéletre, ezért jelenleg még nem jogerős.

 

