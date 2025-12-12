RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett december kapcsán

Már le is forgott az első felvétel. Orbán Viktor megkezdte a decemberi interjúdömpinget.

„Hivatalosan is megkezdtem a decemberi interjúdömpinget” – írta Facebook-csatornáján Orbán Viktor. A miniszterelnök üzenete alapján újra Lentulai Krisztiánnal beszélgetett. 

Keressétek vasárnap 10:00-kor a Mandineren!– üzente a miniszterelnök. 

Orbán Viktor korábbi interjúját, amit Lentulai Krisztiánnak adott, itt lehet megnézni: 

