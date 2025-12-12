Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett december kapcsán
Már le is forgott az első felvétel. Orbán Viktor megkezdte a decemberi interjúdömpinget.
„Hivatalosan is megkezdtem a decemberi interjúdömpinget” – írta Facebook-csatornáján Orbán Viktor. A miniszterelnök üzenete alapján újra Lentulai Krisztiánnal beszélgetett.
„Keressétek vasárnap 10:00-kor a Mandineren!”– üzente a miniszterelnök.
Orbán Viktor korábbi interjúját, amit Lentulai Krisztiánnak adott, itt lehet megnézni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre