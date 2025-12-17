Orbán Balázs: A brit vezérkari főnök szerint fel kell készülni a háborúra

A brit vezérkari főnök szerint fel kell készülni a háborúra: ha szükséges, a fiainknak és lányainknak is harcolni kell majd, és egyre több család fogja megtapasztalni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért. Pontosan ez az, amit Brüsszel elvárna a magyaroktól is – erről szó sem lehet, amíg Magyarországon nemzeti kormány van!