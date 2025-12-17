RETRO RÁDIÓ

Orbán Balázs: A brit vezérkari főnök szerint fel kell készülni a háborúra

Erről szó sem lehet!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 14:04
Orbán Balázs megosztott egy videót a közösségi oldalán, amiben a brit vezérkari főnök elmondja, hogy fel kell készülni a háborúra.

Orbán Balázs / Fotó: Orbán Balázs/Facebook

A brit vezérkari főnök szerint fel kell készülni a háborúra: ha szükséges, a  fiainknak és lányainknak is harcolni kell majd, és egyre több család fogja megtapasztalni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért. Pontosan ez az, amit Brüsszel elvárna a magyaroktól is – erről szó sem lehet, amíg Magyarországon nemzeti kormány van!

– írta Orbán Balázs az alább megtekinthető videóhoz.

 

