Világhírűvé vált a szegedi Mikulás sofőr - ez nem ragasztott szakáll!

Odáig vannak a szegediek a Volánbusz sofőrének ünnepi meglepetésétől. A Tony becenevű pilóta névjegye a hosszú szákálla, amit Mikuláskor be is vetett, hogy szórakoztassa az utasait. Olyan jól alakította a Télapót, hogy pillanatok alatt népszerű lett. A buszsofőr világhírűvé vált az interneten!

Szerző: Erdei Róbert Arnold
Létrehozva: 2025.12.09. 09:30
télapó karácsony Volánbusz sztár

Mosolyával és igazi, hosszú, őszes szakállával, télapóruhájával fergeteges ünnepi hangulatot varázsolt a járatára egy Szegeden dolgozó buszsofőr. S. Antalt, akit mindenki Tonynak becéz, eddig is imádták az utasok, hiszen a humora és a kedvessége mindenkit levesz a lábáról. Amit nemrég kitalált, attól még inkább megszerették őt. Mikulás napján olyan jól alakította a Télapót, hogy az internet felkapta a róla készült fotókat és sztárrá vált!

Mikulás
Az internet sztárja lett a szegedi buszsofőr, aki Mikulásnak öltözött / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Ő az igazi Mikulás?

Hatalmas népszerűséget szerzett Antal, amikor úgy döntött, Télapónak öltözik. A Volánbusz szegedi dolgozója Mikulásként feldobta az elmúlt hetet. Már december 6-a előtt néhány nappal piros ruhában ült a volán mögé, ám ő más volt, mint Mikulás társai: neki nem kellett álszakáll. De nem ám! Neki a saját, legendás arcszőrzete is elég volt hozzá, hogy igazi Mikulásnak nézzen ki.

Aki a 90F-es járattal utazott a napfény városában, biztosan felfigyelt a híres szegedi Mikulásra – hiszen őt már így hívják. A róla készült, Facebookon megosztott fotók olyan népszerűvé tették, hogy ezt a címet méltán kiérdemelte.

Így gondolja Pálinkás Gergő is. A helyi lakos rendszeresen felpattan a most híressé vált járatra, már több alkalommal is beszélgetett Antallal. A buszsofőrről ő készítette december 5-én, múlt pénteken azon képek egyikét, amik vírusként kezdtek terjedni a Facebookon.

Gergő aznap reggel 8 órakor futott össze Antallal, aki a Víztorony téri megállóban parkolt a buszával. A Mikulás széles mosollyal és egy ajándékkal köszöntötte őt. 

Épp egy utassal beszélt, és szaloncukrok voltak az buszvezető ajtajának pénzvisszaadó kis táljában. Megkérdeztem tőle, hogy vehetek-e belőle egyet, mire azt válaszolta, hogy természetes, majd én visszakérdeztem, hogy a virgácsomat is hozta-e, de ő azt válaszolta mosolygósan, hogy ma csak szaloncukrot osztogat

– idézte fel Gergő a Metropolnak. Annyira megtetszett neki a férfi alakítása, hogy rögtön készített is róla egy képet.

„Fontos, hogy jól induljon a nap és a sofőr szerintem mindenkinek mosolyt csalt az arcára a korai órákban. Máskor is utaztam már a sofőrrel és mindig kedves, mosolygós úriember” – árulta el a szegedi férfi. 

Mutatjuk a fotót!

mikulás
Híressé tette szakálla a magyar buszsofőrt / Fotó: Pálinkás Gergő

Gergő szerint a helyi télapó nagyon népszerű volt. Csodájára jártak az utasok, sőt a járókelők is. 

Örültem neki, hogy valaki, aki ennyire hasonlít a Mikulásra, vette a fáradtságot és ilyen módon megtisztelte ezt az alkalmat. Gondolt a gyerekekre, akik vele utaznak. Sőt! A buszból folyamatosan integetett kifelé az autósoknak. Hatalmas volt! Felnőtteknek és gyerekeknek is köszönt

– idézte fel lelkesen Gergő.

Híressé vált a Volánbusz sofőrje

Antal Mikulásként bearanyozta az emberek napját, ez nem vitás. Aki találkozott vele vagy csak látta a járatát, Gergőhöz hasonlóan megörökítette a pillanatot. Az egyik ilyen fotót szúrta ki a híres mém-oldal, a Squatting Slavs in Tracksuits, aminek óriási, 1,2 milliós követőtábora van a Facebookon. Világhírűvé tették a szegedi buszsofőrt!

Mutatjuk az oldalon közzétett képet!

Az ünnepi hangulatot egy másik szenzáció is színesíti. A Labubu-láz a karácsonyi szezont is elérte...

Erről a Bors videóját itt nézheted meg:

 

 

