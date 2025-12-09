Világhírűvé vált a szegedi Mikulás sofőr - ez nem ragasztott szakáll!
Odáig vannak a szegediek a Volánbusz sofőrének ünnepi meglepetésétől. A Tony becenevű pilóta névjegye a hosszú szákálla, amit Mikuláskor be is vetett, hogy szórakoztassa az utasait. Olyan jól alakította a Télapót, hogy pillanatok alatt népszerű lett. A buszsofőr világhírűvé vált az interneten!
Mosolyával és igazi, hosszú, őszes szakállával, télapóruhájával fergeteges ünnepi hangulatot varázsolt a járatára egy Szegeden dolgozó buszsofőr. S. Antalt, akit mindenki Tonynak becéz, eddig is imádták az utasok, hiszen a humora és a kedvessége mindenkit levesz a lábáról. Amit nemrég kitalált, attól még inkább megszerették őt. Mikulás napján olyan jól alakította a Télapót, hogy az internet felkapta a róla készült fotókat és sztárrá vált!
Ő az igazi Mikulás?
Hatalmas népszerűséget szerzett Antal, amikor úgy döntött, Télapónak öltözik. A Volánbusz szegedi dolgozója Mikulásként feldobta az elmúlt hetet. Már december 6-a előtt néhány nappal piros ruhában ült a volán mögé, ám ő más volt, mint Mikulás társai: neki nem kellett álszakáll. De nem ám! Neki a saját, legendás arcszőrzete is elég volt hozzá, hogy igazi Mikulásnak nézzen ki.
Aki a 90F-es járattal utazott a napfény városában, biztosan felfigyelt a híres szegedi Mikulásra – hiszen őt már így hívják. A róla készült, Facebookon megosztott fotók olyan népszerűvé tették, hogy ezt a címet méltán kiérdemelte.
Így gondolja Pálinkás Gergő is. A helyi lakos rendszeresen felpattan a most híressé vált járatra, már több alkalommal is beszélgetett Antallal. A buszsofőrről ő készítette december 5-én, múlt pénteken azon képek egyikét, amik vírusként kezdtek terjedni a Facebookon.
Gergő aznap reggel 8 órakor futott össze Antallal, aki a Víztorony téri megállóban parkolt a buszával. A Mikulás széles mosollyal és egy ajándékkal köszöntötte őt.
Épp egy utassal beszélt, és szaloncukrok voltak az buszvezető ajtajának pénzvisszaadó kis táljában. Megkérdeztem tőle, hogy vehetek-e belőle egyet, mire azt válaszolta, hogy természetes, majd én visszakérdeztem, hogy a virgácsomat is hozta-e, de ő azt válaszolta mosolygósan, hogy ma csak szaloncukrot osztogat
– idézte fel Gergő a Metropolnak. Annyira megtetszett neki a férfi alakítása, hogy rögtön készített is róla egy képet.
„Fontos, hogy jól induljon a nap és a sofőr szerintem mindenkinek mosolyt csalt az arcára a korai órákban. Máskor is utaztam már a sofőrrel és mindig kedves, mosolygós úriember” – árulta el a szegedi férfi.
Gergő szerint a helyi télapó nagyon népszerű volt. Csodájára jártak az utasok, sőt a járókelők is.
Örültem neki, hogy valaki, aki ennyire hasonlít a Mikulásra, vette a fáradtságot és ilyen módon megtisztelte ezt az alkalmat. Gondolt a gyerekekre, akik vele utaznak. Sőt! A buszból folyamatosan integetett kifelé az autósoknak. Hatalmas volt! Felnőtteknek és gyerekeknek is köszönt
– idézte fel lelkesen Gergő.
Híressé vált a Volánbusz sofőrje
Antal Mikulásként bearanyozta az emberek napját, ez nem vitás. Aki találkozott vele vagy csak látta a járatát, Gergőhöz hasonlóan megörökítette a pillanatot. Az egyik ilyen fotót szúrta ki a híres mém-oldal, a Squatting Slavs in Tracksuits, aminek óriási, 1,2 milliós követőtábora van a Facebookon. Világhírűvé tették a szegedi buszsofőrt!
