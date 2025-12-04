„Jövőre meg kell mutatnunk a világnak, hogy van egy nemzet Európa szívében, amely nem fél a saját útján járni. Van egy nemzet, amely nem enged a zsarolásnak. Egy nemzet, amely nem hátrál meg a történelem viharában. Ezek vagyunk mi, magyarok, a szabadság vándorai. És amíg itt vagyunk, ezen a téren, és amíg lesz akár egyetlen magyar is a Földön, addig lesz, aki kimondja: Itt béke lesz, mert mi békét akarunk. És szabadság lesz, mert mi szabadságra születtünk” – részlet Orbán Viktor ünnepi beszédéből az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján.

Tömegek a béke mellett – pillanatkép a 2025-ös Békemenetről Fotó: Bors

Rengeteg ember hallgatta a miniszterelnök szavait, hiszen a Békemenet hatalmas, minden elsöprő, egységes tömege érkezett meg a beszédre a Kossuth térre a nemzeti ünnepen. A minden eddiginél gigantikusabb tömeg azt az üzenetet hordozza, amely mellett minden jóérzésű ember könnyű szívvel ki tud állni:

A magyarok nem akarnak háborút. A magyarok békét akarnak!

Béke és szolidaritás: Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója

A magyar és az ukrán nép kapcsolata soha nem volt felhőtlen, ennek ellenére az első pillanattól fogva minden létező és észszerű segítséget megad Magyarország az ukránoknak: történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre Magyarország az ukrajnai háború kitörése óta, 106 milliárd forintnyi segítséget nyújtva az ukrán menekülteknek. Az állam csaknem másfél millió, a háború elől Magyarországra menekülő embernek segített, több mint 250 ezer ideiglenes tartózkodási engedélyt adott ki.

Nem akarunk háborút

Fotó: AFP / AFP

A segítségpontokon mintegy 675 ezer embernek nyújtottak támogatást, az ukrán embereket a határon innen és túl segítő karitatív szervezetek részére pedig négy és fél milliárd forintnyi támogatást biztosítottak.

Minden segítséget megadott Magyarország az elesett, háború elől menekülő embereknek.

Külhoni magyarok háborús veszélyben

A háború ráadásul már most is érinti a magyarokat a nagyszámú kárpátaljai külhoni magyarság miatt. Nekik is üzent a Békemenet napján a miniszterelnök: „Az orosz–ukrán háború nem a mi háborúnk. A kárpátaljai magyarok pedig úgy keveredtek bele, mint Pilátus a krédóba. Innen is üzenjük: nem feledkeztünk meg rólatok, Veletek vagyunk, számontartunk Benneteket, és segítjük családjaitokat! ”

Csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs, és egyetlen magyar sincs egyedül.

„Bár Európában több országban háborús készültség van, visszaállítják a sorkatonaságot, nőket is besoroznak, és arról beszélnek, hogy vége a békeidőknek, a magyar álláspont egyértelmű: békét akarunk. Minden népnek joga van szabadságban, méltóságban és békében élni” – írja a Bors.