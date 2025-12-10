Életét vesztette egy 13 éves lány egy veszélyes közösségi média trend miatt

A 13 éves Tiegan Jarmant márciusban találták meg a hálószobájában Thurmastonban, Leicestershire-ben. Az orvosok azonnal a helyszínre siettek, és mindent megtettek, hogy megmentsék a fiatal lány életét, de tragikus módon a helyszínen halottnak nyilvánították. Tiegan családja szerint a lány halálát egy közösségi média trend, az úgynevezett „chroming” okozta.

Veszélyes közösségi média trend követelte egy fiatal lány életét Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Közösségi média trend miatt vesztette életét egy fiatal lány

Az iskoláslány részt vett a közösségi médiában terjedő kihívásba, amely során mérgező gázokat szívnak be az átmeneti eufória érdekében.

Nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy próbálta-e már korábban a chrominget, mert ezt nyomon követni nem lehet. Amikor megtörtént, legalább egy doboz dezodort használt

- nyilatkozta Rov Hopkin, Tiegan mostohaapja.

Tiegan halálakor édesapjával, Paul Jarmannal élt együtt. A lány gyakran hívta őt „Pookie”-nak, és szeretett segíteni neki a vacsora elkészítésében. Édesapja így emlékezett meg gyermekéről:

Ő volt a legkedvesebb, legmerészebb lány. Melegszívű, vicces és különc volt. Fantasztikusan tudott nevetni, és engem is megnevettetett. Az életem teljesen felfordult, amikor meghalt, és erősnek kell maradnom, és tovább kell élnem.

Tiegan családja azt reméli, hogy ezzel felhívhatják a figyelmet a közösségi média trendek veszélyeire.

Az összetört mostohaapa hangsúlyozta, hogy az embereknek tisztában kell lenniük az online kihívások potenciálisan halálos következményeivel. A család azt szeretné, ha a közösségi média oldalak jobban ellenőriznék, mi jelenik meg a platformokon.

Tiegan nővére, Alisha, online petíciót indított, hogy felhívja a figyelmet a közösségi média trendek veszélyeire. Reméli, hogy az oktatásban is kötelező része lesz ennek a témának az iskolai programoknak. A petíció célja az is, hogy a kockázatot hordozó termékeken jól látható figyelmeztetések legyenek a potenciális visszaélés veszélyére - számolt be róla a The Sun.