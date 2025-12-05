Friss fejlemények érkeztek a nagykörúti villamosbaleset kapcsán – Fotó
Feszítővágóval kellett kiszabadítani az áldozatokat.
Mint ahogy azt már a Metropol megírta, villamos és személyautó ütközött össze Budapest nyolcadik kerületében, a József körút és a Baross utca kereszteződésénél. A baleset miatt mindkét villamossínen állt a forgalom.
Villamosbaleset miatt áll a forgalom
Most fotók is érkeztek a brutális erejű balesetről. A Harminckettesek terénél egy személygépkocsi a 4-es 6-os villamos sínén kötött ki és képtelen volt elmozdulni, mely következtében összeütközött a haladó villamosjárattal.
A katasztrófavédelem szerint az autó utasát a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk. A mentők is a helyszínre siettek és kiderült, hogy két súlyos sebesültet szállítottak kórházba a helyszínről.
A forgalmat még mindig akadályozza a karambolban érintett villamos és a baleset helyszínére érkező rendőrök. Az ügyben rendőrségi eljárás is indult. A vizsgálat során majd arra is kitérnek, hogy mi okozhatta az ütközést – írja a Bors.
