Friss fejlemények érkeztek a nagykörúti villamosbaleset kapcsán – Fotó

Mint ahogy azt már a Metropol megírta, villamos és személyautó ütközött össze Budapest nyolcadik kerületében, a József körút és a Baross utca kereszteződésénél. A baleset miatt mindkét villamossínen állt a forgalom.

Súlyos baleset történt Budapesten – Fotó: Bors

Villamosbaleset miatt áll a forgalom

Most fotók is érkeztek a brutális erejű balesetről. A Harminckettesek terénél egy személygépkocsi a 4-es 6-os villamos sínén kötött ki és képtelen volt elmozdulni, mely következtében összeütközött a haladó villamosjárattal.

A katasztrófavédelem szerint az autó utasát a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk. A mentők is a helyszínre siettek és kiderült, hogy két súlyos sebesültet szállítottak kórházba a helyszínről.

A forgalmat még mindig akadályozza a karambolban érintett villamos és a baleset helyszínére érkező rendőrök. Az ügyben rendőrségi eljárás is indult. A vizsgálat során majd arra is kitérnek, hogy mi okozhatta az ütközést – írja a Bors.