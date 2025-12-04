Megdöbbentő felvétel: piával a kezében utazott a 4-6-os villamos ütközőjén két fiatal
Újra tetten értek két fiatalt, akik jó viccnek tartották, hogy a villamos ütközőjén utazzanak. Ezúttal is a 4-6-os villamos végére kapaszkodtak fel. Úgy tűnik, nagyon „menőnek” találták a tettüket, még a balesetveszély ellenére is. Ezúttal még piásüveg is volt az egyikük kezében. Az esetről videó is készült.
Ismét autóból videóztak le két fiatalt, akik felkapaszkodtak a 4-6-os villamos ütközőjére. A felvételt azonnal közzétették, ami terjedni is kezdett. Az látható rajta, hogy két fiatal, kapucnit a fejére húzva utazik, miközben az egyikük piásüveget szorongat a kezében. Láthatóan bele sem gondoltak abba, hogy életveszélyesen is megsérülhettek volna, ha leesnek a villamos hátuljáról.
A 4-6-os villamos ütközőjén utaztak
Úgy tűnik, még mindig viccesnek tartják a fiatalok, hogy a villamosra felkapaszkodva utazzanak a körúton. Az egyik TikTok felhasználó rögzítette az autójából, amint este két fiatal a 4-6-os villamos ütközőjére felmászva utazik. Valószínűleg tudták, hogy rosszban sántikálnak, ugyanis az arcukat eltakarták. A felvételen az is tökéletesen látható, ahogy az egyikük a kezében egy piásüveget lóbál, ezért csak a másik kezével tud kapaszkodni.
ITT tudod megnézni a felvételt:
Már korábban is utaztak így a fiatalok
Korábban is történt hasonló eset Budapesten, akkor is a 4-6-os villamos ütközőjére kapaszkodott fel két fiatal fiú. A tujázásként elhíresült látványt akkor is egy autós rögzítette, aki szintén megosztotta a felvételt a neten. Akkor a Ripostnak nyilatkozott egy villamosvezető, aki elmondta: ők nem látják, amikor ezt csinálják a fiatalok, ugyanis mindig a villamos végén próbálkoznak ezekkel az életveszélyes mutatványokkal. A BKV szerint csak akkor szűnhet meg a veszélyes jelenség, ha olyan villamosokat gyártanak, amelyekre nem lehet felkapaszkodni.
Korábban megkérdeztük a BRFK-t, hogy az ilyen eseteket hova sorolják?
Az Ön által kérdezettek szabálysértésnek minősülnek: közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése
- írták a válaszukban.
