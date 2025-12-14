RETRO RÁDIÓ

Véget ért a családi biznisz: Apa-fia dílerpáros kezén kattant a bilincs

A rendőrök véget vetettek felháborító tevékenységüknek. Apa-fia dílerpárost fogott el a rendőrség.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.14. 11:45
rendőrség apa fia dílerpáros

A szolnoki rendőrök felszámoltak egy apa-fia dílerpárost, akik kábítószer-árusításból tartották fenn magukat. A rendőrség információi szerint egy 43 éves, tiszaföldvári férfi már jó ideje drogot adott el a környéken élőknek. Később a 23 éves fiát is bevonta ebbe, aki segített a szerek szállításában, a vevők kiszolgálásában és az anyag terjesztésébe.

Véget ért a családi biznisz: Apa-fia dílerpáros kezén kattant a bilincs  / Fotó: rendőrség

December 9-én a rendőrök több egység összehangolt akciójában elfogták a két férfit. Az otthonuk átvizsgálásakor több gramm kábítószergyanús port, mérlegeket és pénzt találtak és vittek el. A lefoglalt anyagról kiderült, hogy tiltott drogot tartalmaz.

Az apát és fiát kihallgatták, majd bent tartották őket. A bíróság később elrendelte, hogy letartóztatásban maradjanak.

