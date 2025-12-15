AI-beszédszimulációk: így marad aktív a nyelvtudás a téli szünetben

A téli szünet a pihenés időszaka, de ilyenkor különösen könnyen „kopik” a nyelvtudás – főleg a beszédkészség. Kevesen tudják, hogy akár már napi 20-30 perc célzott gyakorlás is elegendő ahhoz, hogy a tanulók ne essenek ki a ritmusból, és magabiztosan folytassák a tanulást januárban.

Az AI a nyelvtanulás egyik leghatékonyabb eszköze. Fotó: KRÉTA IFM

Fontos, hogy a tanulók olyan eszközhöz jussanak, amellyel tanár vagy beszélgetőpartner nélkül is tudnak gyakorolni. A KRÉTA felületén térítésmentesen elérhető Idegennyelvi Felkészítő Modul (KRÉTA IFM) generatív mesterséges intelligenciára épülő beszédszimulációi pontosan ezt teszik lehetővé: életszerű párbeszédeket, azonnali visszajelzést és korlátlan beszédgyakorlási lehetőséget biztosítanak.

A beszéd az egyik legnehezebben fejleszthető készség

Miholics Zoltán, a KRÉTA IFM szakmai vezetője szerint a nyelvtanulás igazi célja az, hogy a diák képes legyen kommunikálni az adott idegennyelven és azonnal reagálni tudjon, ne csak passzívan értse a szöveget.

A beszéd olyan készség, amelyet csak rendszeres, aktív használattal lehet fejleszteni. A mesterséges intelligencia pedig megteremtette azt a lehetőséget, hogy bárki bármikor, valós párbeszéd helyzetekben gyakorolhassa ezt a készséget

– mondja Miholics Zoltán.

Az idei év nagy újítása, hogy a KRÉTA IFM korábbi chatbot-feladatait AI-alapú beszédszimulációk váltották fel. Ezek nem előre rögzített párbeszédek, hanem életszerű helyzeteket modelleznek, a diák válaszaihoz alkalmazkodnak és valós idejű, személyre szabott visszajelzést adnak.

A módszer különösen hatékony a tanítási szünetek ideje alatt, amikor nincs rendszeres tanóra: a diák szülők, testvérek vagy tanári jelenlét nélkül is tudja fejleszteni a beszédkészségét és alkalmazni az új szavakat és kifejezéseket.

A reggeli 20–30 perc gyakorlás csodákat tesz

A szakmai vezető szerint a tanulás időzítése legalább olyan fontos, mint a módszer: „A téli szünet alatt érdemes délelőtt tanulni, amikor az agy friss. A rövid, intenzív, AI-vezérelt beszédgyakorlatok is ekkor a leghatékonyabbak.”

Az IFM-ben pedig minden olyan eszköz elérhető, ami a sikeres nyelvtanuláshoz szükséges: szintfelmérő tesztek, tematikus beszédgyakorlatok, szókincsfejlesztést támogató leckék és több ezer nyelvtani magyarázat. A tanulók az IFM-mel történő gyakorlást kiegészíthetik egyéb változatos módszerekkel is, például idegennyelven írhatnak listát a napi teendőikről vagy idegennyelvű filmeket nézhetnek, podcasteket hallgathatnak.