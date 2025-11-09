RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: vonat gázolt el egy embert Isaszegnél

A tűzoltók segítik az utasokat a biztonságos leszállásban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 11:15
Módosítva: 2025.11.09. 12:46
Katasztrófavédelem tragédia Isaszeg vonatbaleset

Ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak Isaszegre, azt követően, hogy a Gödöllőre tartó vonat elgázolt egy embert.

Vonat gázolt egy embert Isaszegnél
Vonat gázolt egy embert Isaszegnél Fotó: Pexels/Pexels

Vonatbaleset történt Isaszegnél

Elgázolt egy embert a vonat Isaszegnél. A Gödöllőre tartó szerelvényen nyolc ember utazott. A gödöllői hivatásos tűzoltók segítenek az utasoknak biztonságosan leszállni a vonatról – számol be róla a katasztrófavédelem.

 

