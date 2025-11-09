Most érkezett: vonat gázolt el egy embert Isaszegnél

Ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak Isaszegre, azt követően, hogy a Gödöllőre tartó vonat elgázolt egy embert.

Elgázolt egy embert a vonat Isaszegnél. A Gödöllőre tartó szerelvényen nyolc ember utazott. A gödöllői hivatásos tűzoltók segítenek az utasoknak biztonságosan leszállni a vonatról – számol be róla a katasztrófavédelem.