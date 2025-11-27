Véradók Napja: mutatjuk, miért fontos a véradás és hol lehet ma megtenni!
37 éve adták át Magyarországon az első kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. Ennek emlékére november 27-én van a Véradók Napja. Miért fontos a véradás és hol szerveznek a mai napon ilyen eseményt? Íme!
A Magyar Vöröskereszt javaslatára november 27-e lett a Véradók Napja, amit 1988-óta ünnepelünk. Azért esett erre a napra a választás, mert először 1954-ben november 27-én adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. És hogy miért olyan fontos a rendszeres véradás? Mert a vér semmi mással nem pótolható, nem állítható elő mesterségesen, cserébe számos súlyos betegséget csak vérkészítmények adásával lehet gyógyítani. És ha mindez még nem lenne elég, a levett vérből előállított készítmények közül van, ami mindössze 5 napig használható fel. Többek között ezért is fontos a véradások folyamatossága, amikből naponta többet is tartanak szerte az országban.
A mai napon például ezen a négy helyen lesz véradás a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 10:00-18:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-17:00 óra között pedig az Intercontinental szállodában (1052. Budapest, Apáczai Cs. J. u. 12-14.)
130 éve ezen a napon alapították a Nobel-díjat
Azért november 27-e a Nobel-díj alapításának dátuma, mert Alfred Nobel 1895. november 27-én kelt végrendeletében rendelkezett úgy, hogy vagyonának kamataiból évről évre részesedjenek a fizika, kémia, fiziológia és orvostudomány, továbbá az irodalom legjobbjai és az a személy, aki a békéért tett erőfeszítéseivel a díjat és a vele járó pénzjutalmat kiérdemli. Vagyis ezeken a területeken minden évben adják át a Nobel-díjat. A legutóbbi díjátadón Krasznahorkai László is elnyerte ezt a rangos elismerést.
115 éve született idősebb Rubik Ernő
Idősebb Rubik Ernő Kossuth díjas gépészmérnök, repülőgép-tervező 1910. november 27-én született. Karrierje kezdetén cserkésztiszt, pilóta volt, majd ő lett a legismertebb magyar repülőgép-tervező és a Rubik-kockát feltaláló ifj. Rubik Ernő édesapja. Idősebb Rubik Ernő 1997-ben hunyt el.
Celsius születésnapja is ma van
1701. november 27-én született Anders Celsius svéd tudós, asztronómus, akinek hőmérsékleti skáláját ma is használjuk. Ezen a skálán 0 pontot a jég olvadáspontja határozza meg, a másik fix pont a víz forráspontja, amelyhez a 100 fokos értéket rendeljük.
Ma lenne 85 éves Bruce Lee
Az 1940. november 27-én született kínai harcművész, színész édesapja révén kínai származású, de az Egyesült Államokban született, Hong Kongban nevelkedett. Kung Fu-t, ezen belül Wing Tsun-t tanult. A későbbiekben sok-sok harcművészeti ágat tanulmányozva igyekezett egy saját önvédelmi stílust kifejleszteni, majd több sikeres filmben is szerepelt. 1973-ban hunyt el.
Jimi Hendrix születésnapja is ma van
Az 1942-ben született rockzenész, gitáros ma lenne 83 éves. Ő volt az első olyan gitáros, aki nemcsak ujjaival volt képes csodákat művelni, hanem nyelvével és fogával is gitározott. Zenéjében sajátságosan ötvözte a bluest, a rockot és a rhythm and bluest, valamint a fekete és mexikói folkot. A legenda 1970-ben hunyt el.
Végre mindenhol eláll az eső
A koponyeg.hu szerint csütörtökön változóan rétegfelhős időre van kilátás, csapadék nélkül. A hajnali enyhe fagy után napközben plusz 5 fok körüli értékeket mérhetünk.
