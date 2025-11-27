Véradók Napja: mutatjuk, miért fontos a véradás és hol lehet ma megtenni!

A Magyar Vöröskereszt javaslatára november 27-e lett a Véradók Napja, amit 1988-óta ünnepelünk. Azért esett erre a napra a választás, mert először 1954-ben november 27-én adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. És hogy miért olyan fontos a rendszeres véradás? Mert a vér semmi mással nem pótolható, nem állítható elő mesterségesen, cserébe számos súlyos betegséget csak vérkészítmények adásával lehet gyógyítani. És ha mindez még nem lenne elég, a levett vérből előállított készítmények közül van, ami mindössze 5 napig használható fel. Többek között ezért is fontos a véradások folyamatossága, amikből naponta többet is tartanak szerte az országban.

A mai napon például ezen a négy helyen lesz véradás a fővárosban

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

10:00-18:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)

12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

12:00-17:00 óra között pedig az Intercontinental szállodában (1052. Budapest, Apáczai Cs. J. u. 12-14.)

130 éve ezen a napon alapították a Nobel-díjat

Azért november 27-e a Nobel-díj alapításának dátuma, mert Alfred Nobel 1895. november 27-én kelt végrendeletében rendelkezett úgy, hogy vagyonának kamataiból évről évre részesedjenek a fizika, kémia, fiziológia és orvostudomány, továbbá az irodalom legjobbjai és az a személy, aki a békéért tett erőfeszítéseivel a díjat és a vele járó pénzjutalmat kiérdemli. Vagyis ezeken a területeken minden évben adják át a Nobel-díjat. A legutóbbi díjátadón Krasznahorkai László is elnyerte ezt a rangos elismerést.

115 éve született idősebb Rubik Ernő

Idősebb Rubik Ernő Kossuth díjas gépészmérnök, repülőgép-tervező 1910. november 27-én született. Karrierje kezdetén cserkésztiszt, pilóta volt, majd ő lett a legismertebb magyar repülőgép-tervező és a Rubik-kockát feltaláló ifj. Rubik Ernő édesapja. Idősebb Rubik Ernő 1997-ben hunyt el.

Celsius születésnapja is ma van

1701. november 27-én született Anders Celsius svéd tudós, asztronómus, akinek hőmérsékleti skáláját ma is használjuk. Ezen a skálán 0 pontot a jég olvadáspontja határozza meg, a másik fix pont a víz forráspontja, amelyhez a 100 fokos értéket rendeljük.