Megvan a végeredmény a VIII. kerületi időközi választáson
A független Horváth Alexander nyerte az időközi választást a VIII. kerület.
A függetlenként induló Horváth Alexander nyerte az időközi választást Józsefvárosban november 9-én.
A választást a VIII. kerület Losonci negyedében tartották.
A józsefvárosi
A helyi Fidesz a választás után ezt írta a közösségi oldalára: sajnos maradnak az eddigi arányok.
