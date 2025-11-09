RETRO RÁDIÓ

Megvan a végeredmény a VIII. kerületi időközi választáson

A független Horváth Alexander nyerte az időközi választást a VIII. kerület.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 20:19
Módosítva: 2025.11.09. 20:36
időközi választás VIII. kerület Fidesz

A függetlenként induló Horváth Alexander nyerte az időközi választást Józsefvárosban november 9-én.

Lezárták az urnákat, megvan a választás eredménye
Fotó: Lehoczky Péter

A választást a VIII. kerület Losonci negyedében tartották.  

A józsefvárosi 

A helyi Fidesz a választás után ezt írta a közösségi oldalára: sajnos maradnak az eddigi arányok.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
