„Ekkora bérletár, és mégis lerobban!” - kézzel tolták a trolit Szegeden

Nem működik valami olajozottan a szegedi tömegközeledés, az már biztos. A napfény városában borús a hangulat, mert időnként rendre lerobbannak a troli buszok. A környéken élőknek már nagyon elegük van belőle, hogy hiába fizetik ki a méregdrága bérletet, amit már szinte kondibérletnek kell tekinteniük. Olyan súlyosnak látszik a helyzet, hogy az utasoknak kellett közbe lépniük.

A trolik miatt panaszkodnak a szegedi utasok / Fotó: Daniel Szucs

Drága a közlekedés, rossz a troli

Nem elég, hogy még a budapestihez képest (9850 forint) is drágább az általános havi bérlet ára, 9600 forint, az árából nem kapják meg az utasok azt a kényelmet, ami ebből az összegből járna nekik. A szegediek dühöngenek, és okkal teszik: a trolibuszok lerobbannak a városban.

Botrányos, ami a városban zajlik – ezt állítják többen is, ha a tömegközlekedésről kérdezik a városlakókat. A városban:

a kismamák,

a diákok

és a nyugdíjasok

is pórul járnak. Az alföldi nagyvárosban a tanuló- és a nyugdíjas bérlet is 5800 forintba kerül, míg a havi bérlet már közel 10 ezer forintra rúg. Ezért az árért kényelmes utazást várnak az emberek, ám azt tapasztalják, hogy bizony a magas ár nem tükrözi az utazás kényelmét.

Az egyik szegedi Facebook-csoportban forrnak az indulatok, arról panaszkodva, hogy a tömegközlekedés a városban siralmas – a trolibuszokkal meggyűlik a baj, mert lerobbannak. Ilyenkor két opció van: leszállsz és gyalogolsz, vagy kezedbe veszed az irányítást. Szó szerint!

Kézzel tolták a trolit

Nem először futnak bele az ottaniak, hogy ha felpattannak egy trolira, akkor történik valami. Lerobban a busz és ők hoppon maradnak. Hacsak nem döntenek úgy, hogy kézzel tolni kezdik a járművet. November 10-én, hétfőn este fél öt körül épp ez történt. Titanilla az autójából szúrta ki a szürreális jelentet: a 8-as troli lerobbant a Boldogasszony sugárútnál, mire néhány utas kiszállt, majd tolni kezdte!

„Feltettem a Facebookra, hogy ha valakinek arra lenne dolga, ahol a troli lerobbant, számítson egy kis forgalmi akadályra” – mutatott rá.

Az egészről a nő fotót is készített, mutatjuk!

Fotó: Beküldött fotó

A helyzetnek sokan nem örülnek, köztük László sem.

Egyszerűen ezt nem hiszem el! Kétszer is belefutottam ebbe. Az előző héten ültem a buszon, amikor a Bakay Nándor utcánál ugyanígy megállt. Nekem felfoghatatlan, hogy miért nem tudják megoldani, hogy a buszok ne robbanjanak le. Majdnem tízezret fizetek a bérletért! Mégis mit képzelnek ezek?!

– hőbörgött László, aki a buszon ült a legutóbbi esetnél.