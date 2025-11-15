„Ekkora bérletár, és mégis lerobban!” - kézzel tolták a trolit Szegeden
Tele van a hócipője a szegedieknek a helyi tömegközlekedéssel! Napok óta dühöngenek rajta az utasok, hogy valami nagyon nem stimmel a trolibuszokkal a városban. A járatok sokak szerint rendre lerobbannak, és olyankor nekik kell akcióba lendülniük. Legutóbb szó szerint az utasok tolták a trolit!
Nem működik valami olajozottan a szegedi tömegközeledés, az már biztos. A napfény városában borús a hangulat, mert időnként rendre lerobbannak a troli buszok. A környéken élőknek már nagyon elegük van belőle, hogy hiába fizetik ki a méregdrága bérletet, amit már szinte kondibérletnek kell tekinteniük. Olyan súlyosnak látszik a helyzet, hogy az utasoknak kellett közbe lépniük.
Drága a közlekedés, rossz a troli
Nem elég, hogy még a budapestihez képest (9850 forint) is drágább az általános havi bérlet ára, 9600 forint, az árából nem kapják meg az utasok azt a kényelmet, ami ebből az összegből járna nekik. A szegediek dühöngenek, és okkal teszik: a trolibuszok lerobbannak a városban.
Botrányos, ami a városban zajlik – ezt állítják többen is, ha a tömegközlekedésről kérdezik a városlakókat. A városban:
- a kismamák,
- a diákok
- és a nyugdíjasok
is pórul járnak. Az alföldi nagyvárosban a tanuló- és a nyugdíjas bérlet is 5800 forintba kerül, míg a havi bérlet már közel 10 ezer forintra rúg. Ezért az árért kényelmes utazást várnak az emberek, ám azt tapasztalják, hogy bizony a magas ár nem tükrözi az utazás kényelmét.
Az egyik szegedi Facebook-csoportban forrnak az indulatok, arról panaszkodva, hogy a tömegközlekedés a városban siralmas – a trolibuszokkal meggyűlik a baj, mert lerobbannak. Ilyenkor két opció van: leszállsz és gyalogolsz, vagy kezedbe veszed az irányítást. Szó szerint!
Kézzel tolták a trolit
Nem először futnak bele az ottaniak, hogy ha felpattannak egy trolira, akkor történik valami. Lerobban a busz és ők hoppon maradnak. Hacsak nem döntenek úgy, hogy kézzel tolni kezdik a járművet. November 10-én, hétfőn este fél öt körül épp ez történt. Titanilla az autójából szúrta ki a szürreális jelentet: a 8-as troli lerobbant a Boldogasszony sugárútnál, mire néhány utas kiszállt, majd tolni kezdte!
„Feltettem a Facebookra, hogy ha valakinek arra lenne dolga, ahol a troli lerobbant, számítson egy kis forgalmi akadályra” – mutatott rá.
Az egészről a nő fotót is készített, mutatjuk!
A helyzetnek sokan nem örülnek, köztük László sem.
Egyszerűen ezt nem hiszem el! Kétszer is belefutottam ebbe. Az előző héten ültem a buszon, amikor a Bakay Nándor utcánál ugyanígy megállt. Nekem felfoghatatlan, hogy miért nem tudják megoldani, hogy a buszok ne robbanjanak le. Majdnem tízezret fizetek a bérletért! Mégis mit képzelnek ezek?!
– hőbörgött László, aki a buszon ült a legutóbbi esetnél.
Enikőnek is már a tele van a hócipője, hogy a magas áron buszbérlet helyett mintha kondibérletet kaptak volna az emberek, amit a trolik tologatásával kimaxolhatnak. „Felháborít! Négy gyermekem van, két unokám és számít az a 9600 forint, amit a bérletre költök. Lenne hova tenni. Ha ennyire nem tudják megoldani, hogy ne robbanjon le a trolibusz, akkor legyen inkább ingyenes a közlekedés. Vagy ne is legyen! Minek akkor, nem?” – tárta szét a karját az idős asszony.
Sándor szerint régóta meggyűlik a baja a szegedieknek a közlekedéssel.
Vagy késik, vagy lerobban. Ez a két opció van. Én a Csillag téren lakok, napi háromszor biztosan utazok trolival. Ha egy héten nem történik valami, akkor egyszer sem. De az ellenőrök jönnek, és büntetnek. Már azokat is megértem, akik inkább bliccelnek. Ekkora bérletár, és mégis lerobban a troli! Nem értem, hogy mire megy el az a pénz, amit fizetünk ezért….
– mondta.
Titanilla az egyik szegedi Facebook-csoportban meg is osztott egy fotót, ami láttán az emberek bizony nem mentek el szó nélkül. „Nem hiába Szegeden a legdrágább a tömegközlekedés, hiszen itt a kondi bérlet is benne van” – hangoztatta egy névtelen hozzászóló.
Ott voltam én is hétfőn a trolin, ezért fizetem b*zd meg azt a rákos bérletet egy napi béremből.
– árulta el dühösen Géza.
Barnabás szerint egy héttel korábban is leállt a troli a Bakay Nándor utcában. „Nekünk, az utasoknak kellett tolni a modern trolikat, valamint az egész utcában sikerült torlódást csinálni” – idézte fel Barnabás.
A trolileállásoknál az utasok nem hiába lépnek közbe. Ferenc leplezte le, miért van az utasok erejére olyankor szükség. Azért, hogy tovább tudjon haladni a jármű!
Szigetelt vezeték alatt állt meg a busz. Ott nem kap áramot a meghajtás. Egy-két métert kell tolni, hogy kijusson onnan és mehet tovább. Ha nem tolnák el az utasok, akkor a szervizautó húzná vissza telephelyre. Persze az önjáró trolik kimennek az ilyen helyekről, mert akkumulátorral mennek.
– mutatott rá a szegedi férfi.
Nemcsak Szegeden kell az utasoknak közbe lépnie, Budapesten is akciózni kényszerültek az emberek a troli miatt...
Erről videónkat itt nézeted meg:
