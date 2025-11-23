Óriás patkányok lakmároznak Elon Musk Tesláiban a mogyoróízű vezetékek miatt

A kártevőket vonzzák az elektromos járművek vezetékcsomói, amelyek számukra mogyoróízűek – állítják a kártevőirtó szakértők. Az Elon Musk által gyártott Tesla is vonzza a patkányokat, mivel a motorok melegek az éjszakai töltés miatt, ami ideális fészket biztosít számukra az alváshoz.

Többmilliós károkat okoznak a patkányok a Tesla autóiban – Fotó: AFP

Vonzzák a patkányokat a Tesla mogyoróízű vezetékei

A kártevők által okozott autókárok hatalmas összegekbe kerülnek az autótulajdonosoknak. London déli részén, Croydonban a legrosszabb a helyzet. Egy szakértő elmagyarázta, miért szeretik a rágcsálók annyira az elektromos járműveket:

Az elektromos autók különösen sérülékenyek a patkányok és egerek okozta károkra. Ráadásul javításuk sokkal költségesebb, mint sok más típusú autó.

A szakértő hozzátette, hogy az elektromos autók vezetékében gyakran található szója- és mogyoróolaj, amelyet a PVC-burkolatba kevernek. Ez a patkányok számára élelmiszerszagú és ízű, ami csalogatja őket.

A mogyoró és a szója tökéletes csali, mert a patkányok és egerek imádják az ízüket és a magas kalóriatartalmukat. További probléma, hogy amikor az elektromos autókat éjszaka töltik, az akkumulátorok felmelegszenek. Egy hideg téli napon a rágcsálók ezt érzékelik, és odavonzza őket, hogy felmelegedjenek

– állítja a szakértő.

A Covid-19 miatti lezárás idején robbanásszerűen megnőttek a patkánypopulációk száma az Egyesült Királyságban, mivel csökkent az emberi tevékenység és könnyebben hozzá tudtak férni az élelemhez. A riasztó adatok szerint a patkányok most háromszor többen vannak, mint az emberek – számolt be róla a Daily Star.