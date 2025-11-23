RETRO RÁDIÓ

Óriás patkányok lakmároznak Elon Musk Tesláiban a mogyoróízű vezetékek miatt

Patkánytámadások hulláma éri a brit autósokat, az elektromos járművek pedig különösen veszélyeztetettek, mivel meleg akkumulátoraik és ízletes vezetékük vonzza a nem kívánt betolakodókat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23.
patkány Tesla autókár mogyoróízű Elon Musk

A kártevőket vonzzák az elektromos járművek vezetékcsomói, amelyek számukra mogyoróízűek – állítják a kártevőirtó szakértők. Az Elon Musk által gyártott Tesla is vonzza a patkányokat, mivel a motorok melegek az éjszakai töltés miatt, ami ideális fészket biztosít számukra az alváshoz. 

Több milliós károkat okoznak a patkányok a Tesla autóiban
Többmilliós károkat okoznak a patkányok a Tesla autóiban – Fotó: AFP

Vonzzák a patkányokat a Tesla mogyoróízű vezetékei

A kártevők által okozott autókárok hatalmas összegekbe kerülnek az autótulajdonosoknak. London déli részén, Croydonban a legrosszabb a helyzet. Egy szakértő elmagyarázta, miért szeretik a rágcsálók annyira az elektromos járműveket:

Az elektromos autók különösen sérülékenyek a patkányok és egerek okozta károkra. Ráadásul javításuk sokkal költségesebb, mint sok más típusú autó.

A szakértő hozzátette, hogy az elektromos autók vezetékében gyakran található szója- és mogyoróolaj, amelyet a PVC-burkolatba kevernek. Ez a patkányok számára élelmiszerszagú és ízű, ami csalogatja őket.

A mogyoró és a szója tökéletes csali, mert a patkányok és egerek imádják az ízüket és a magas kalóriatartalmukat. További probléma, hogy amikor az elektromos autókat éjszaka töltik, az akkumulátorok felmelegszenek. Egy hideg téli napon a rágcsálók ezt érzékelik, és odavonzza őket, hogy felmelegedjenek

– állítja a szakértő.

A Covid-19 miatti lezárás idején robbanásszerűen megnőttek a patkánypopulációk száma az Egyesült Királyságban, mivel csökkent az emberi tevékenység és könnyebben hozzá tudtak férni az élelemhez. A riasztó adatok szerint a patkányok most háromszor többen vannak, mint az emberek – számolt be róla a Daily Star.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu