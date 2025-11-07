„A szex iránti, válogatós hozzáállása az őrületbe kerget”

Egy nő elárulta, hogy a párja barátokkal és szomszédokkal fekszik le, ez pedig őt teljesen kiborítja.

Fotó: unsplash

Amikor először javasolta, hogy nyissuk meg a kapcsolatunkat és szeretkezzünk másokkal, megígértette vele, hogy csak idegenekkel fog szexelni. Ráadásul világossá tettem, hogy nem akarok hallani semmilyen részletet a különleges kalandjairól – se pletykát, se képeket, se részleteket.

De ő megaláz engem azzal, hogy a barátaimmal kefél és a régi kollégáimat üldözi. Emellett a közösségi médiában és nyilvánosan is dicsekszik a hőstetteivel, mint egy kanos tinédzser. Ennek az embernek nincs stílusa és fantáziája.