RETRO RÁDIÓ

„A szex iránti, válogatós hozzáállása az őrületbe kerget”

Nem tudja, hogy mi tévő legyen, ezért tanácsért fordult a szakértőhöz.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.07. 21:30
szex szeretkezés nyitott kapcsolat párkapcsolat

Egy nő elárulta, hogy a párja barátokkal és szomszédokkal fekszik le, ez pedig őt teljesen kiborítja.

Fotó: unsplash

Amikor először javasolta, hogy nyissuk meg a kapcsolatunkat és szeretkezzünk másokkal, megígértette vele, hogy csak idegenekkel fog szexelni. Ráadásul világossá tettem, hogy nem akarok hallani semmilyen részletet a különleges kalandjairól – se pletykát, se képeket, se részleteket.

De ő megaláz engem azzal, hogy a barátaimmal kefél és a régi kollégáimat üldözi. Emellett a közösségi médiában és nyilvánosan is dicsekszik a hőstetteivel, mint egy kanos tinédzser. Ennek az embernek nincs stílusa és fantáziája.

Miért nem talál magának új nőket, akiket ágyba vihet? Miért támadja meg a baráti körömet? Nem érdekel, hogy magamnak is találjak új szeretőket. Elegem van abból, hogy olyan bonyolulttá teszi a kapcsolatunkat, és a saját ajtónk előtt piszkálja össze.

Neked és a pasidnak vissza kell térnetek a kiindulási pontra. Az ő elképzelése a nyitott kapcsolatról úgy hangzik, mint egy őrült támadás egy cukorkabárban – minden édes, ízletes embert megpróbál megszerezni, akit ismersz, anélkül, hogy törődne az érzéseiddel vagy a hírneveddel. Miért is akar ő egyáltalán nyitott kapcsolatot? Miért nem vagy neki elég? Állj ki a véleményed mellett, és magyarázd el neki, hogy itt véget ér minden. Sajnos, ha nem tudtok megegyezni egy elfogadható megoldásban, akkor talán itt kell elválnotok. Ő elég jó neked? Szerintem nem... És miért nem lojálisabbak hozzád a barátaid? Ideje teljesen átalakítani a társasági életedet

- tanácsolta Just Jane, a Daily Star párkapcsolati szakértője.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu