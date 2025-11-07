„A szex iránti, válogatós hozzáállása az őrületbe kerget”
Nem tudja, hogy mi tévő legyen, ezért tanácsért fordult a szakértőhöz.
Egy nő elárulta, hogy a párja barátokkal és szomszédokkal fekszik le, ez pedig őt teljesen kiborítja.
Amikor először javasolta, hogy nyissuk meg a kapcsolatunkat és szeretkezzünk másokkal, megígértette vele, hogy csak idegenekkel fog szexelni. Ráadásul világossá tettem, hogy nem akarok hallani semmilyen részletet a különleges kalandjairól – se pletykát, se képeket, se részleteket.
De ő megaláz engem azzal, hogy a barátaimmal kefél és a régi kollégáimat üldözi. Emellett a közösségi médiában és nyilvánosan is dicsekszik a hőstetteivel, mint egy kanos tinédzser. Ennek az embernek nincs stílusa és fantáziája.
Miért nem talál magának új nőket, akiket ágyba vihet? Miért támadja meg a baráti körömet? Nem érdekel, hogy magamnak is találjak új szeretőket. Elegem van abból, hogy olyan bonyolulttá teszi a kapcsolatunkat, és a saját ajtónk előtt piszkálja össze.
Neked és a pasidnak vissza kell térnetek a kiindulási pontra. Az ő elképzelése a nyitott kapcsolatról úgy hangzik, mint egy őrült támadás egy cukorkabárban – minden édes, ízletes embert megpróbál megszerezni, akit ismersz, anélkül, hogy törődne az érzéseiddel vagy a hírneveddel. Miért is akar ő egyáltalán nyitott kapcsolatot? Miért nem vagy neki elég? Állj ki a véleményed mellett, és magyarázd el neki, hogy itt véget ér minden. Sajnos, ha nem tudtok megegyezni egy elfogadható megoldásban, akkor talán itt kell elválnotok. Ő elég jó neked? Szerintem nem... És miért nem lojálisabbak hozzád a barátaid? Ideje teljesen átalakítani a társasági életedet
- tanácsolta Just Jane, a Daily Star párkapcsolati szakértője.
