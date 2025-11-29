Megindító: Sorstársainak szervez tábort Peres Roland

Peres Roland a 45 éves sarkadi fiatalember gyógyíthatatlan betegséggel küzd. Évről-évre fokozatosan leépülnek az izmai, és mára már a végtagjait csak segítséggel tudja használni. Mindennapjait speciális ágyában éli, és azzal tud közlekedni is. A külvilággal a kapcsolatot a számítógépen keresztül tartja, és így dolgozik is, ugyanis egy amatőr rádiónál műsorvezető. Több adáson is túl van már, és nagy sikert arat a hallgatók körében.

Peres Roland keresi a kihívásokat. Most épp sorstársainak szervez nyári tábort Fotó: olvasói

Jó a dumám, és szerencsére a hallgatóknak is tetszik. Számomra meg hatalmas élmény, hogy nyithattam az emberek felé, és így hasznosnak érezhetem magam

– mondja lelkesen Roland, aki idén egy másik nagy fába is belevágta a fejszéjét.

Peres Roland szívvel-lélekkel szervezte meg a tábort

Évek óta járok a sorstársaimmal együtt a Balatonra táborba. Idén elhatároztam, hogy Sarkadon is szervezek egy több napos összejövetelt. Szerencsére a többieknek is tetszett az ötlet, így összesen 17-en fogunk részt venni

– folytatja lelkesen a fiatalember, aki elárulja, hogy kezébe vette az irányítást. Összegyűjtötte a résztvevőktől a pénzt, lefoglalta, és ki is fizette a szállást.

Május 7-10 között lesz a tábor Sarkadon az Éden tónál. Ami azért jó választás, mert akadálymentesített, így könnyen tudunk majd közlekedni. Ez egy ifjúsági tábor, ahol nagyon hangulatos kis bungalók vannak, és természetesen nem fogunk unatkozni sem, mert sok program fogja színesíteni a napjainkat. Vágyam, hogy legyen egy olyan fellépő is, aki felejthetetlen élményt tud szerezni a tábor lakóinak

– meséli Roland, aki már nagyon készül.

Szeretném ha lennének játékok. Vettem egy projektort, és viszek egy hatalmas hangfalat is, hogy legyen karaoke is. Terveim szerint fogunk bográcsolni, és szalonnát sütni, és játékokat is kitalálok, amivel színesíteni fogom tudni az ottlétet

– zárja a beszélgetést a fiatalember, aki szívvel lélekkel belevetette magát a szervezésbe, mert bízik benne, hogy sorstársainak felejthetetlen élményt tud ezzel a táborral adni.