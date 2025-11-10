RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor videón mutatta meg: így lehet bejutni a Fehér Ház hátsó bejáratán

A közösségi oldalán tette közzé a felvételt a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.10. 18:15
Orbán Viktor bejutás Fehér Ház Donald Trump

Mint arról már beszámoltunk Orbán Viktor múlt pénteken Washingtonban tárgyalt Donald Trumppal. A miniszterelnök korábban több videót is mutatott az utazásról, többek között egy olyat is, amit az emberek eddig nem láthattak.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor videón mutatta meg, hogy lehet bejutni a Fehér Ház hátsó bejáratán Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő most egy friss felvételt mutatott a közösségi oldalán, ahol újabb kulisszatitkokra derült fény, egyebek mellett arra, hogy az újságírók hogyan jutottak be a Fehér Ház hátsó bejáratán.

Így lehet bejutni a Fehér Ház hátsó bejáratán

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Mutatjuk a videót:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
