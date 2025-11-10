Orbán Viktor videón mutatta meg: így lehet bejutni a Fehér Ház hátsó bejáratán
A közösségi oldalán tette közzé a felvételt a miniszterelnök.
Mint arról már beszámoltunk Orbán Viktor múlt pénteken Washingtonban tárgyalt Donald Trumppal. A miniszterelnök korábban több videót is mutatott az utazásról, többek között egy olyat is, amit az emberek eddig nem láthattak.
A kormányfő most egy friss felvételt mutatott a közösségi oldalán, ahol újabb kulisszatitkokra derült fény, egyebek mellett arra, hogy az újságírók hogyan jutottak be a Fehér Ház hátsó bejáratán.
Így lehet bejutni a Fehér Ház hátsó bejáratán
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Mutatjuk a videót:
