Orbán Viktor videón mutatta meg: így lehet bejutni a Fehér Ház hátsó bejáratán

Mint arról már beszámoltunk Orbán Viktor múlt pénteken Washingtonban tárgyalt Donald Trumppal. A miniszterelnök korábban több videót is mutatott az utazásról, többek között egy olyat is, amit az emberek eddig nem láthattak.

Orbán Viktor videón mutatta meg, hogy lehet bejutni a Fehér Ház hátsó bejáratán Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő most egy friss felvételt mutatott a közösségi oldalán, ahol újabb kulisszatitkokra derült fény, egyebek mellett arra, hogy az újságírók hogyan jutottak be a Fehér Ház hátsó bejáratán.

Így lehet bejutni a Fehér Ház hátsó bejáratán

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Mutatjuk a videót: