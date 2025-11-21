RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor üzent Ursula von der Leyennek - Videó

Ácsi! A magyarok pénze a magyaroké.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21. 11:05
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsor vendége volt. Az interjú során szóba került Ursula von der Leyen levele, amely pénzt kér a tagállamoktól Ukrajna támogatására.

Orbán Viktor Fotó: YouTube

Ennek kapcsán a miniszterelnök egy videórészletet osztott meg az interjúból, amelyben ismét hangsúlyozta, hogy a magyarok pénze, a magyaroké, és azt nem adjuk Brüsszelnek.

Ácsi! A magyarok pénze a magyaroké. Nem adjuk Brüsszelnek, hogy aztán Ukrajnába küldjék.

- fűzte a Facebook-oldalán közzétett videóhoz Orbán Viktor.

 

