Orbán Viktor üzent Ursula von der Leyennek - Videó

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsor vendége volt. Az interjú során szóba került Ursula von der Leyen levele, amely pénzt kér a tagállamoktól Ukrajna támogatására.
Ennek kapcsán a miniszterelnök egy videórészletet osztott meg az interjúból, amelyben ismét hangsúlyozta, hogy a magyarok pénze, a magyaroké, és azt nem adjuk Brüsszelnek.
Ácsi! A magyarok pénze a magyaroké. Nem adjuk Brüsszelnek, hogy aztán Ukrajnába küldjék.
- fűzte a Facebook-oldalán közzétett videóhoz Orbán Viktor.
