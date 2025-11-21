Mint ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor megtartotta szokásos péntek reggeli rádióinterjúját. A beszélgetés során fontos hangsúlyt kapott Ursula von der Leyen levele, valamint a háború is.

Orbán Viktor: Ácsi! A magyarok pénze a magyaroké Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Előbbi kapcsán most egy fontos részletet közölt a interjúból a kormányfő a közösségi oldalán.

Ácsi! A magyarok pénze a magyaroké. Nem adjuk Brüsszelnek, hogy aztán Ukrajnába küldjék

- írta Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.