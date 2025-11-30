November 30-ával, advent első vasárnapjával kezdetét vette az adventi időszak. Ez egyben azt is jelenti, hogy egyre közelebb van karácsony napja.

Orbán Viktor meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún Fotó: AFP / AFP

Orbán Viktor: Békés adventi készülődést kívánok!

A készülődés már Orbán Viktornál is kezdetét vette. A miniszterelnök meggyújtotta az adventi koszorún az első gyertyát, erről pedig egy fotót is megosztott a Facebook-oldalán.

Békés adventi készülődést kívánok!

- írta a posztjában Orbán Viktor.