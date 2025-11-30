Orbán Viktor meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún - Fotó
A miniszterelnöknél is kezdetét vette az adventi időszak.
November 30-ával, advent első vasárnapjával kezdetét vette az adventi időszak. Ez egyben azt is jelenti, hogy egyre közelebb van karácsony napja.
Orbán Viktor: Békés adventi készülődést kívánok!
A készülődés már Orbán Viktornál is kezdetét vette. A miniszterelnök meggyújtotta az adventi koszorún az első gyertyát, erről pedig egy fotót is megosztott a Facebook-oldalán.
Békés adventi készülődést kívánok!
- írta a posztjában Orbán Viktor.
