Orbán Viktor meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún - Fotó

A miniszterelnöknél is kezdetét vette az adventi időszak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 15:23
November 30-ával, advent első vasárnapjával kezdetét vette az adventi időszak. Ez egyben azt is jelenti, hogy egyre közelebb van karácsony napja.

Orbán Viktor meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún Fotó: AFP / AFP 

Orbán Viktor: Békés adventi készülődést kívánok! 

A készülődés már Orbán Viktornál is kezdetét vette. A miniszterelnök meggyújtotta az adventi koszorún az első gyertyát, erről pedig egy fotót is megosztott a Facebook-oldalán.

Békés adventi készülődést kívánok!

- írta a posztjában Orbán Viktor.

 

