Orbán Viktor: „Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést” - Videó
A miniszterelnök videón beszélt a sikerről.
Hatalmas sikerrel zárult a Trump-Orbán csúcs, hiszen a miniszterelnöknek sikerült megvédeni a rezsicsökkentést. Ennek kapcsán pedig most egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán.
Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést. Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár
- olvasható a Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Mutatjuk a miniszterelnök videóját:
