Orbán Viktor: „Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést” - Videó

Hatalmas sikerrel zárult a Trump-Orbán csúcs, hiszen a miniszterelnöknek sikerült megvédeni a rezsicsökkentést. Ennek kapcsán pedig most egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést. Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár

- olvasható a Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Mutatjuk a miniszterelnök videóját: