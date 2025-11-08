RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: „Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést” - Videó

A miniszterelnök videón beszélt a sikerről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.08. 09:53
rezsicsökkentés Donald Trump Orbán Viktor tárgyalás

Hatalmas sikerrel zárult a Trump-Orbán csúcs, hiszen a miniszterelnöknek sikerült megvédeni a rezsicsökkentést. Ennek kapcsán pedig most egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést. Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár

- olvasható a Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Mutatjuk a miniszterelnök videóját:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu