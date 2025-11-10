Orbán Viktor: Együtt, a békéért!
Újabb videóval jelentkezett a miniszterelnök.
Orbán Viktor múlt pénteken az Egyesült Államokban, Washingtonban tárgyalt Donald Trumppal. Az egyeztetésen sok megállapodás született, többek között az is, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentést. A miniszterelnök mindezt a tárgyalások után, egy sajtótájékoztatón jelentette be.
A kormányfő most a sajtótájékoztatóról osztott meg egy rövid részletet, amelyben ezúttal a béketeremtés fontosságáról beszél, amelyben mindkét kormány elszánt.
Együtt, a békéért!
– írja Facebook-oldalán közzétett posztjában Orbán Viktor.
