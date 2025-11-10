RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Együtt, a békéért!

Újabb videóval jelentkezett a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.10. 14:55
Módosítva: 2025.11.10. 15:23
Orbán Viktor Donald Trump tárgyalás béke

Orbán Viktor múlt pénteken az Egyesült Államokban, Washingtonban tárgyalt Donald Trumppal. Az egyeztetésen sok megállapodás született, többek között az is, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentést. A miniszterelnök mindezt a tárgyalások után, egy sajtótájékoztatón jelentette be.

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: AFP/AFP

A kormányfő most a sajtótájékoztatóról osztott meg egy rövid részletet, amelyben ezúttal a béketeremtés fontosságáról beszél, amelyben mindkét kormány elszánt.

Együtt, a békéért! 

– írja Facebook-oldalán közzétett posztjában Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu