Bölöni Lászlót méltatta Orbán Viktor: „A filmvásznon is legendás!”

Elismerő szavakkal illette őt a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.03. 18:35
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, film készült a 70 éves Bölöni László életéről, amely november 6-tól lesz megtekinthető a magyarországi mozikban.

Orbán Viktor Fotó: Csudai Sándor / MW archív

Orbán Viktor ennek kapcsán pedig egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyben a Bölönit méltatta, egyúttal mindenkinek ajánlotta a filmet.

A filmvásznon is legendás! Bölöni László méltán az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakja, a magyar sporttörténet legendája. Puskás után az egyetlen magyar labdarúgó, aki BEK-trófeát emelhetett a magasba. A film számunkra nosztalgia és memento, az utókornak pedig betekintés a hőskorba. Ma díszbemutató, november 6-tól pedig mind részesei lehetünk a legenda életének

- írja Facebook-oldalán közzétett posztjában a miniszterelnök.

 

