RETRO RÁDIÓ

Rangos elismerést kapott a Nemzeti Atlétikai Központ – Galéria

Kifejezetten sportlétesítményeket díjaztak Kölnben, az egyik rangos nemzetközi építészeti gálán. A szakmai zsűri a 69 projekt közül 9 épületet díjazott, amelyek között ott van a Nemzeti Atlétikai Központ is.

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.11.07. 09:30
épület Nemzeti Atlétikai Központ IOC

A budapesti Nemzeti Atlétika Központ 2023-ban szolgált otthonául a világ legjobb atlétáinak versenyéhez. A fővárosban két évvel ezelőtt megrendezett atlétikai világbajnokság minden idők egyik legsikeresebb magyar rendezésű sporteseménye lett. Nemrég pedig maga a stadion, azaz a Nemzeti Atlétikai Központ "versenyzett" Kölnben, ahol a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) és a Nemzetközi Sport- és Szabadidős Létesítmények Szövetsége (IAKS) a sportépítészet legkiemelkedőbb alkotásait díjazta.

20250519_1011_SZM Nemzeti Atlétikai Központ
A Nemzeti Atlétikai Központ 2023 óta öregbíti a magyar építészet nemzetközi hírnevét. Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

 

Rangos nemzetközi mezőnyből tűnt ki a Nemzeti Atlétikai Központ

A kétévente odaítélt elismerésekért a sportépítészet legkiválóbb alkotásai szálltak idén is versenybe: a szakmai zsűri 5 kategóriában összesen 69 pályamű közül választotta ki a 9 díjazottat - köztük a Nemzeti Atlétikai Központot, amely 

azok közé a létesítmények közé került, amelyek új mércét állítanak a sport- és szabadidős létesítmények tervezésében.

A Nemzeti Atlétikai Központ a Magyar Állam megbízásából a NAPUR Architect tervei alapján, a ZÁÉV Zrt. – Magyar Építő Zrt. konzorcium kivitelezésében valósult meg. A kivitelezés során egy korábbi iparterületet rehabilitáltak, méghozzá a fenntarthatóság és az újrahasznosítás jegyében. A Nemzeti Atlétikai Központ koronára hasonlító dizájnja utal arra, hogy az atlétika a sportok királynőjére.

Az IOC IAKS Architecture Prize 2025 díjait október 28-án adták át Kölnben.

A képre kattintva galéria nyílik a Nemzeti Atlétikai Központról.

Nemzeti Atlétikai Központ

fotótegnap, 17:41

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu