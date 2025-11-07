Rangos elismerést kapott a Nemzeti Atlétikai Központ – Galéria
Kifejezetten sportlétesítményeket díjaztak Kölnben, az egyik rangos nemzetközi építészeti gálán. A szakmai zsűri a 69 projekt közül 9 épületet díjazott, amelyek között ott van a Nemzeti Atlétikai Központ is.
A budapesti Nemzeti Atlétika Központ 2023-ban szolgált otthonául a világ legjobb atlétáinak versenyéhez. A fővárosban két évvel ezelőtt megrendezett atlétikai világbajnokság minden idők egyik legsikeresebb magyar rendezésű sporteseménye lett. Nemrég pedig maga a stadion, azaz a Nemzeti Atlétikai Központ "versenyzett" Kölnben, ahol a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) és a Nemzetközi Sport- és Szabadidős Létesítmények Szövetsége (IAKS) a sportépítészet legkiemelkedőbb alkotásait díjazta.
Rangos nemzetközi mezőnyből tűnt ki a Nemzeti Atlétikai Központ
A kétévente odaítélt elismerésekért a sportépítészet legkiválóbb alkotásai szálltak idén is versenybe: a szakmai zsűri 5 kategóriában összesen 69 pályamű közül választotta ki a 9 díjazottat - köztük a Nemzeti Atlétikai Központot, amely
azok közé a létesítmények közé került, amelyek új mércét állítanak a sport- és szabadidős létesítmények tervezésében.
A Nemzeti Atlétikai Központ a Magyar Állam megbízásából a NAPUR Architect tervei alapján, a ZÁÉV Zrt. – Magyar Építő Zrt. konzorcium kivitelezésében valósult meg. A kivitelezés során egy korábbi iparterületet rehabilitáltak, méghozzá a fenntarthatóság és az újrahasznosítás jegyében. A Nemzeti Atlétikai Központ koronára hasonlító dizájnja utal arra, hogy az atlétika a sportok királynőjére.
Az IOC IAKS Architecture Prize 2025 díjait október 28-án adták át Kölnben.
A képre kattintva galéria nyílik a Nemzeti Atlétikai Központról.
