Úgy látszik, hogy a mesterséges intelligencia az új Grincs, aki ellopja a Karácsonyt. Ideges nevetésben tört ki, majd hisztérikusan magyarázkodott fiának Kelly Bowron, akinek a fia csak szerette volna megtudni az igazságot a Mikulásról, azonban anyukája helyett az internethez fordult.

A mesterséges intelligencia majdnem elrontotta a karácsonyt. Illusztráció: Pexels

A 11 éves Leo kedden úgy döntött, hogy rákérdez: vajon mennyit költ a Mikulás egy gyerekre? Sajnálatos módon a Google mesterséges intelligencia áttekintése átvette az irányítást a kérdés megválaszolásában:

Nincs pontos költségvetése a Mikulásnak, miután egy kitalált karakter

- hangzott a válasz.

"Azt kiabálta: 'Kitalált karakter?'" - emlékszik vissza a két gyermekes édesanya Angliából. "Teljesen lesokkolódtam, értetlenül nevetgéltem, és azt mondtam neki: "Nem, nem, a Google nem mindig mond igazat. Én még mindig hiszek a Mikulásban. Ne hallgass a Google-re!' "

A Google szóvivője a New York Postnak elmondta, hogy a mesterséges intelligencia áttekintés ellenére - amely az éppen legjobban trendingelő oldalak válaszait gyűjti össze - a cég "hisz a Mikulásban", leszögezve, hogy az oldalnak van egy visszaszámlálója is, amely megmutatja, hogy mennyit kell még várni a Mikulás érkezéséig.

Mindezek ellenére a Bowronhoz hasonló szülők nincsenek elragadtatva, hogy gyermekeik, akiket egyelőre szeretnének megóvni, könnyedén hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz.

Sok órányi kríziskezelés után Leo - aki eleinte annyira összeomlott a hír hallatán, hogy középső ujját is bemutatta a Google funkciójának - végül elhitte anyukájának, hogy a Mikulás valóban létezik.

De Bowron legkisebb gyerekének meg akarja tartani az ártatlanságát olyan sokáig, amennyire csak lehetséges, ezért az este hátralévő részét azzal töltötte, hogy háborgott a keresési motor és a mesterséges intelligencia működése miatt, majdnem elrontva ezzel az ünnep szellemét.

Mivel a szofisztikált technológia csak egy karnyújtásnyira van tőlünk a mai világban, az olyan nyelvi modellek, mint a ChatGPT, Grok, vagy a Google Gemini nyelvi modellek azonnal a rendelkezésünkre tudnak állni.