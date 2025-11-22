Döbbenetes választ kapott a gyermek, amikor megkérdezte a mesterséges intelligenciát a Mikulásról
Gyakorlatilag elrontotta neki a karácsonyt.
Úgy látszik, hogy a mesterséges intelligencia az új Grincs, aki ellopja a Karácsonyt. Ideges nevetésben tört ki, majd hisztérikusan magyarázkodott fiának Kelly Bowron, akinek a fia csak szerette volna megtudni az igazságot a Mikulásról, azonban anyukája helyett az internethez fordult.
A 11 éves Leo kedden úgy döntött, hogy rákérdez: vajon mennyit költ a Mikulás egy gyerekre? Sajnálatos módon a Google mesterséges intelligencia áttekintése átvette az irányítást a kérdés megválaszolásában:
Nincs pontos költségvetése a Mikulásnak, miután egy kitalált karakter
- hangzott a válasz.
"Azt kiabálta: 'Kitalált karakter?'" - emlékszik vissza a két gyermekes édesanya Angliából. "Teljesen lesokkolódtam, értetlenül nevetgéltem, és azt mondtam neki: "Nem, nem, a Google nem mindig mond igazat. Én még mindig hiszek a Mikulásban. Ne hallgass a Google-re!' "
A Google szóvivője a New York Postnak elmondta, hogy a mesterséges intelligencia áttekintés ellenére - amely az éppen legjobban trendingelő oldalak válaszait gyűjti össze - a cég "hisz a Mikulásban", leszögezve, hogy az oldalnak van egy visszaszámlálója is, amely megmutatja, hogy mennyit kell még várni a Mikulás érkezéséig.
Mindezek ellenére a Bowronhoz hasonló szülők nincsenek elragadtatva, hogy gyermekeik, akiket egyelőre szeretnének megóvni, könnyedén hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz.
A mesterséges intelligencia majdnem elrontotta a karácsonyt
Sok órányi kríziskezelés után Leo - aki eleinte annyira összeomlott a hír hallatán, hogy középső ujját is bemutatta a Google funkciójának - végül elhitte anyukájának, hogy a Mikulás valóban létezik.
De Bowron legkisebb gyerekének meg akarja tartani az ártatlanságát olyan sokáig, amennyire csak lehetséges, ezért az este hátralévő részét azzal töltötte, hogy háborgott a keresési motor és a mesterséges intelligencia működése miatt, majdnem elrontva ezzel az ünnep szellemét.
Mivel a szofisztikált technológia csak egy karnyújtásnyira van tőlünk a mai világban, az olyan nyelvi modellek, mint a ChatGPT, Grok, vagy a Google Gemini nyelvi modellek azonnal a rendelkezésünkre tudnak állni.
Az Alfa és a Béta generációk szülei számára természetesen frusztráló lehet, hogy mi vár a 14 év alattiakra még ezek után.
