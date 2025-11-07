RETRO RÁDIÓ

Light Friday: itt osztogat ingyen életmentő eszközöket a rendőrség

A hatóság is hatalmas akciót hirdetett most péntekre: 100%-os kedvezménnyel lehet hozzájutni láthatósági eszközökhöz szerte az országban. Mutatjuk az idei Light Friday helyszíneit!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 07:30
Light Frifay láthatóság rendőrség

Az idei akciónap szlogenje az Engedd, hogy észrevegyenek! lesz és a tanácsok mellett láthatósági eszközöket is osztogatnak a rendőrök, amik adott esetben életet is menthetnek. Mutatjuk hol lehet ezekhez hozzájutni az idei Light Friday-en!

November 7-én tartja az idei Light Friday akcióját a rendőrség.
November 7-én tartja idén a Light Friday akcióját a rendőrség. Ilyen eszközöket fognak ingyen osztogatni! Fotó: freepik.com

Mi is az a Light Friday?

November az akciók és leárazások hónapja, emellett pedig az első olyan hónap, amikor elsősorban az órák átállítása miatt sokkal korábban sötétedik. Ilyenkor a rossz fényviszonyok miatt minden közlekedő nagyobb veszélynek van kitéve. E kettő kombinációjából jött létre a Light Friday, a rendőrség évente ismétlődő nagy akciója: 100%-os kedvezménnyel, azaz ingyen osztogatnak ilyenkor láthatósági eszközöket szerte az országban. Mutatjuk az idei helyszíneket!

Milyen eszközöket osztogat ingyen a rendőrség?

Fényvisszaverő ruházatot, mellényeket, világító kiegészítőket kerékpárosoknak, gyalogosoknak, motorosoknak és persze tanácsokat is a sötétedés utáni közlekedésről.

Miért érdemes felkeresni november 7-én a Light Friday pontokat?

Minden résztvevő – a készlet erejéig – ingyenesen juthat fényvisszaverő ruhadarabokhoz és világító kiegészítőkhöz és megtudhatja miképp növelheti látási és észlelhetőségi biztonságát, akár gyalog, akár valamilyen járművel közlekedik -olvasható az esemény beharangozójában. Cserébe csak azt kérik a rendőrök, hogy a résztvevők hívjanak meg minél több érintettet és vigyék magukkal - ha van - a kedvenc közlekedési eszközüket.

Hol lesznek ezek a Light Friday pontok?

