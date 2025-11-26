Ezen a napon született az egyik legnagyobb magyar költőnk: mutatjuk ki volt ő

1883. november 26-án Szekszárdon született Babits Mihály költő, író, irodalomtörténész, műfordító. Teljes nevén Szentistváni Babits Mihály László Ákos a 20. század eleji magyar irodalom jelentős alakja, a Nyugat első nemzedékének tagja volt. Budapest, Krisztinavárosban halt meg, 1941. augusztus 4-én. Íme néhány érdekesség az életéről:

érettségi után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar–francia (az utóbbi helyett később latin) szakos hallgató lett,

latin–magyar szakon szerzett diplomát,

gimnáziumi tanárként dolgozott több nagyvárosban is,

első művei A Holnap című antológiában jelentek meg (1908),

1909-ben jelent meg első kötete Levelek Iris koszorújából címmel,

ő fordította le Dante Isteni színjátékát antik olasz nyelvről, amiért az olasz állam kitüntette,

titokban örökbe fogadta felesége testvérének gyermekét, Babits Ildikót, akit haláláig a sajátjaként nevelt,

Esztergomi házában több híres írót, költőt, művészt fogadott, akik mind aláírták az úgynevezett autogramfalat, a nyaraló ma Babits Mihály Emlékházként működik,

1933-ban írta utolsó regényét, egy állandó háborúban élő, kilátástalan világról,

1937-től haláláig az Attila úti otthonában élt, a Vérmező mellett,

1941. augusztus 4-én a hegyvidéki Kékgolyó utcai Siesta Szanatóriumban halt meg - írja a Wikipédia.

Részlet Babits Mihály egyik költeményéből. Fotó: Veres Viktor / Mediaworks archívum

5 éve ment el Balázs Fecó

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, a Korál együttes énekese 2020. november 26-án, 69 éves korában, koronavírusban hunyt el. 1978-ban megalapította a Korált, az 1981-es táncdalfesztiválon a Homok a szélben című dalukkal óriási sikert arattak. 1979 és 1984 között egymás után hatszor választották az év billentyűsének. A Korál feloszlása után szólókarrierbe kezdett, filmzenéket, majd oratóriumot is komponált. Több év alatt koncertjei bevételéből felújította a romos sitkei kápolnát.

Spongyabob megalkotója is egy november 26-ai napon távozott

Stephen Hillenburg amerikai animációs film rendező, író, korábban tengerbiológus, a SpongyaBob Kockanadrág című sorozat alkotója, az United Plankton Pictures alapítója és vezetője is november 26-án távozott az élők sorából, 2018-ban.