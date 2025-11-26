Ezen a napon született az egyik legnagyobb magyar költőnk: mutatjuk ki volt ő
A 20. század eleji magyar irodalom egyik jelentős alakja 1883. november 26-án, vagyis napra pontosan 142 évvel ezelőtt született. Mutatjuk, ki volt ez a költő és mit érdemes tudni róla!
1883. november 26-án Szekszárdon született Babits Mihály költő, író, irodalomtörténész, műfordító. Teljes nevén Szentistváni Babits Mihály László Ákos a 20. század eleji magyar irodalom jelentős alakja, a Nyugat első nemzedékének tagja volt. Budapest, Krisztinavárosban halt meg, 1941. augusztus 4-én. Íme néhány érdekesség az életéről:
- érettségi után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar–francia (az utóbbi helyett később latin) szakos hallgató lett,
- latin–magyar szakon szerzett diplomát,
- gimnáziumi tanárként dolgozott több nagyvárosban is,
- első művei A Holnap című antológiában jelentek meg (1908),
- 1909-ben jelent meg első kötete Levelek Iris koszorújából címmel,
- ő fordította le Dante Isteni színjátékát antik olasz nyelvről, amiért az olasz állam kitüntette,
- titokban örökbe fogadta felesége testvérének gyermekét, Babits Ildikót, akit haláláig a sajátjaként nevelt,
- Esztergomi házában több híres írót, költőt, művészt fogadott, akik mind aláírták az úgynevezett autogramfalat, a nyaraló ma Babits Mihály Emlékházként működik,
- 1933-ban írta utolsó regényét, egy állandó háborúban élő, kilátástalan világról,
- 1937-től haláláig az Attila úti otthonában élt, a Vérmező mellett,
- 1941. augusztus 4-én a hegyvidéki Kékgolyó utcai Siesta Szanatóriumban halt meg - írja a Wikipédia.
5 éve ment el Balázs Fecó
A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, a Korál együttes énekese 2020. november 26-án, 69 éves korában, koronavírusban hunyt el. 1978-ban megalapította a Korált, az 1981-es táncdalfesztiválon a Homok a szélben című dalukkal óriási sikert arattak. 1979 és 1984 között egymás után hatszor választották az év billentyűsének. A Korál feloszlása után szólókarrierbe kezdett, filmzenéket, majd oratóriumot is komponált. Több év alatt koncertjei bevételéből felújította a romos sitkei kápolnát.
Spongyabob megalkotója is egy november 26-ai napon távozott
Stephen Hillenburg amerikai animációs film rendező, író, korábban tengerbiológus, a SpongyaBob Kockanadrág című sorozat alkotója, az United Plankton Pictures alapítója és vezetője is november 26-án távozott az élők sorából, 2018-ban.
86 éves lenne a rock and roll királynője
1939. november 26-án született Tina Turner, tizenkétszeres Grammy-díjas és többszörös Golden Globe-díjas énekesnő. Tina Turner a világ egyik legnépszerűbb és legsikeresebb rockénekesnőjének számít, a Rolling Stone magazin beválogatta minden idők 100 legnagyobb énekese közé. Albumai világszerte mintegy 200 millió példányban keltek el, és egyedülálló módon több koncertjegyet adott el, mint bármely más önálló előadó a történelemben. A legendás sztár 2023. május 24-én, évek óta tartó betegség után az otthonában hunyt el.
Három helyen lesz ma véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-18:00 óra között a Lurdy Ház 1. emeletén (1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Hideg időnk lesz ma is
A koponyeg.hu szerint szerdán a reggeli, délelőtti órákban még előfordulhat eső, majd nyugat felől a viharossá erősödő északnyugati szél hatására csökken a felhőzet. Délután már csak záporok, helyenként hózápor fordulhat elő. A hőmérséklet 3–7 °C közé esik vissza.
Forgalomkorlátozás lesz ma az V. kerületben
A rendőrség tájékoztatása szerint egy rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz november 26-án Budapest V. kerületében. Lezárják 18 órától 23 óráig a Semmelweis utcát a Vitkovics Mihály és a Kossuth Lajos utca között és tilos lesz megállni 14 órától 23 óráig a Semmelweis utca páros oldalán a Vármegye utca és a Kossuth Lajos utca között.
Ma kezdődik a Zsidó és Izraeli Filmfesztivál a Puskinban
November 26–30. között újra a Puskin moziban tartják a Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivált, immár 14. alkalommal. Az idei programban 20 filmmel készülnek: 8 nagyjátékfilm, 3 dokumentumfilm és 9 rövidfilm várja a látogatókat. A programot premier előtti vetítések, hazai forgalmazásba nem kerülő játék- és dokumentumfilmek, rövidfilmek és kísérőprogramok színesítik. A fesztivál filmjei eredeti nyelven, magyar és/vagy angol felirattal láthatók. Az esemény további részletei itt olvashatók.
