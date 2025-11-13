RETRO RÁDIÓ

Ma van a magyar nyelv napja, ekkor emelték törvényi szintre a használatát

1844. november 13-án törvény által államnyelvi szintre emelték a magyar nyelvet. A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 26-án fogadta el azt az országgyűlési határozatot, amelynek értelmében november 13-a lett a magyar nyelv napja.

2025.11.13. 06:30
Létrehozva: 2025.11.13. 06:30
ez lesz ma Mars Magyar Nyelv Nap

2011. szeptember 26-án az Országgyűlés a magyar nyelv napjává november 13-át nyilvánította, 1844-ben ugyanis ezen a napon fogadták el a magyart államnyelvvé tevő, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvényt. E törvény többek között kimondta: „1. § Az országgyűléshez bocsátandó minden kegyelmes királyi Leiratok, Előadások, Válaszok, és Intézvények ezentúl egyedül magyar nyelven adassanak ki. 2. § A törvénycikkek valamint már a jelen országgyűlésen is egyedül magyar nyelven alkottattak és erősíttettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni, mind királyi kegyelmes jóváhagyással megerősíttetni egyedül magyar nyelven fognak.”A magyar nyelv napja így már 14 éve hivatalosan tartható.

Ma van a magyar nyelv napja
Ma van a magyar nyelv napja  Fotó: pexels.com

111 éve született Határ Győző

1914. november 13-án született Határ Győző, Kossuth-díjas író, költő, műfordító, filozófus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 2005 őszén a Magyar Írószövetség Elnökségének örökös tagjává választották. Művei többek közt: Ragyogó szívvel, remete daccal (Versek), Pepito és Pepita (Regény), Angelika kertje (Mesék), Medaillon Madonna (Költeményes könyv), Üvegkoporsó (Versek). Határ Győző megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét is.

54 éve érkezett a Marsra a Mariner

Megérkezett a Marshoz a Mariner–9, a Mars első műholdja, méghozzá 1971. november 13-án. A szonda sikeresen orbitális pályára is állt a Mars körül, miután május 30-án indult a Földről. Ezzel a lépéssel a Mariner-9 lett az első űrszonda, amely más bolygót orbitingált, megelőzve a szovjet szondákat.

52 éve halt meg Jerry Lee Lewis Jr.

A Mississippi állambeli Hernando városának közelében történt a baleset 1973. november 13-án. A 19 éves fiú mindössze néhány nappal korábban lépett fel apja zenekarában mint dobos, a Midnight Special című tévéműsorban. 1962-ben Lewis idősebbik fia, Steven Allen is baleset áldozata lett, ő a család úszómedencéjébe fulladt.

TECHXPO 2025

November 13-án a Hungexpon két nagyszabású esemény is lesz: a TECHXPO 2025 innovációs és technológiai kiállítás, valamint a Szépségnap és egész napos kiállítás. A TECHXPO Közép-Európa legnagyobb technológiai csúcstalálkozója, amely november 13-16. között zajlik, míg a Szépségnap keretében a látogatók megismerkedhetnek a legújabb szépségápolási termékekkel és trendekkel. 

Pannónia Antológia a Magyar Zene Házában

A Magyar Zene Háza ma 11 órától érdekes programot kínál. A klasszikus magyar animációt idézik meg három rövidfilm formabontó átdolgozásával. A Pannónia Filmstúdió és Kecskeméti Rajzfilmstúdió készítette filmek a magyar néphagyományt, hiedelemvilágot, az ember és természet kapcsolatát elevenítik meg. A hangdóm egyedülálló technológiája nemcsak látni engedi, hanem átélhetővé is teszi az alkotások világát. A vetített égbolton amorf animációként megelevenedő szóképek villódznak, míg a zene örvénye körülveszi a befogadót. Egyszerre spirituális élmény, vizuális utazás és környezettudatos gondolatébresztés. Részletek a programmal kapcsolatban ITT olvashatók.

Ma két helyen várják a véradókat Budapesten

7-19 óra között a Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központban - 1113 Budapest, Karolina út 19-21.

12-19 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén - 1148 Budapest, Örs vezér tere 24.

Ma már a napot is láthatjuk

Ma, a hajnali csípős idő után napközben elég kellemes kirándulóidőre számíthatunk a koponyeg.hu prognózisa szerint. Némi napsütésben is lehet részünk, a maximum hőmérséklet pedig elérheti a 14 fokot. Szél és köd előreláthatóan nem zavarja majd a közlekedőket.

 

