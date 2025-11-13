Ma van a magyar nyelv napja, ekkor emelték törvényi szintre a használatát

2011. szeptember 26-án az Országgyűlés a magyar nyelv napjává november 13-át nyilvánította, 1844-ben ugyanis ezen a napon fogadták el a magyart államnyelvvé tevő, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvényt. E törvény többek között kimondta: „1. § Az országgyűléshez bocsátandó minden kegyelmes királyi Leiratok, Előadások, Válaszok, és Intézvények ezentúl egyedül magyar nyelven adassanak ki. 2. § A törvénycikkek valamint már a jelen országgyűlésen is egyedül magyar nyelven alkottattak és erősíttettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni, mind királyi kegyelmes jóváhagyással megerősíttetni egyedül magyar nyelven fognak.”A magyar nyelv napja így már 14 éve hivatalosan tartható.

111 éve született Határ Győző

1914. november 13-án született Határ Győző, Kossuth-díjas író, költő, műfordító, filozófus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 2005 őszén a Magyar Írószövetség Elnökségének örökös tagjává választották. Művei többek közt: Ragyogó szívvel, remete daccal (Versek), Pepito és Pepita (Regény), Angelika kertje (Mesék), Medaillon Madonna (Költeményes könyv), Üvegkoporsó (Versek). Határ Győző megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét is.

54 éve érkezett a Marsra a Mariner

Megérkezett a Marshoz a Mariner–9, a Mars első műholdja, méghozzá 1971. november 13-án. A szonda sikeresen orbitális pályára is állt a Mars körül, miután május 30-án indult a Földről. Ezzel a lépéssel a Mariner-9 lett az első űrszonda, amely más bolygót orbitingált, megelőzve a szovjet szondákat.

52 éve halt meg Jerry Lee Lewis Jr.

A Mississippi állambeli Hernando városának közelében történt a baleset 1973. november 13-án. A 19 éves fiú mindössze néhány nappal korábban lépett fel apja zenekarában mint dobos, a Midnight Special című tévéműsorban. 1962-ben Lewis idősebbik fia, Steven Allen is baleset áldozata lett, ő a család úszómedencéjébe fulladt.

TECHXPO 2025

November 13-án a Hungexpon két nagyszabású esemény is lesz: a TECHXPO 2025 innovációs és technológiai kiállítás, valamint a Szépségnap és egész napos kiállítás. A TECHXPO Közép-Európa legnagyobb technológiai csúcstalálkozója, amely november 13-16. között zajlik, míg a Szépségnap keretében a látogatók megismerkedhetnek a legújabb szépségápolási termékekkel és trendekkel.