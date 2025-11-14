Sokkoló eset: kiugrott a mozgó autóból a férfi, mert a kislánya hívta a rendőrséget

Egy floridai férfi hétfőn váratlanul kiugrott a mozgó autóból, miután rájött, hogy lánya a 911-et hívta, mert ő és felesége hevesen veszekedtek. A kislány a diszpécsernek elmondta, hogy a család a Washington megyei 79-es főúton utazik, és részletesen leírta a járművet, mielőtt a hívás megszakadt. Elmondása szerint szülei fizikailag bántalmazták egymást vezetés közben.

A családapa hevesen veszekedett feleségével, majd lánya segítségkérő hívása után kiugrott a mozgó autóból / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A férfi kiugrott a mozgó autóból, ezzel veszélyeztetve családját

Egy közelben lévő rendőr éppen észrevette az autót, majd figyelmeztető jeleket adott le a jármű félreállításához, amit a családapa, Albert Searcy figyelmen kívül hagyott és tovább hajtott, végül kinyitotta az ajtót és kiugrott a mozgó autóból. A felesége, Heather Searcy az anyósülésről átmászott a vezetőülésbe, és sikerült megállítania az autót. A kocsiban a hívást indító kislány mellett két másik gyermek is utazott.

A rendőrök azonnal letartóztatták Albert Searcyt, akit többek között tanú befolyásolásával, családon belüli erőszakkal, rendőri intézkedés elől való meneküléssel, gyermekbántalmazással, jogtalan fogva tartással és felfüggesztett jogosítvánnyal való vezetéssel vádoltak meg.

A nyomozók szerint Heather Searcy arcán és testén látható sérülések utaltak bántalmazásra. A nő elmondta, hogy férje akkor ütötte meg, amikor észrevette, hogy lányuk segítséget hívott, majd elvette tőle a telefont. Hiába kérte többször, hogy álljon meg és engedje ki őket, a férfi ezt megtagadta. Később kiderült, hogy a család nemrég költözött Floridába Louisianából, és éppen visszafelé tartott, amikor az incidens történt - írja a Crime Online.