Idézetek - te tudod, hogy valójában melyik hogy szól? - Kvíz
Ma van a filozófia napja, ami arra emlékeztet, hogy a gondolkodás nem elszigetel, hanem összeköt minket. Próbáld ki, te hány bölcs idézetet ismersz ezek közül!
Minden a "miért?" kérdéssel kezdődik, még gyerekkorban. Később jönnek az olyanok, mint a "honnan származunk?" a "mi a célja az életünknek?" vagy a "hová tartunk?" kérdések. Ezek viszik előre az emberiséget, az ezekre a kérdésekre adott válaszok miatt születtek nagy gondolatok. Ezek idézetek formájában maradtak fenn és adjuk szájról szájra. A filozófia világnapja arra emlékeztet, hogy a legfontosabb dolgok nem a képernyők fényében, hanem a fejünkben születnek.
Nagy emberektől származó idézetek
- Szókratész azzal bosszantotta fel az athéniakat, hogy mindenkit kérdésekkel ostromolt, mígnem rájöttek: nem is olyan egyszerű okosnak lenni.
- Platón barlanghasonlata ma is ránk mutat: néha csak árnyakat nézünk a falon, miközben azt hisszük, a valóságot látjuk.
- Arisztotelész pedig megpróbálta megérteni az élet minden részét: a csillagoktól kezdve a csirkékig.
A középkor filozófiája a hit és a tudás feszültségében született. Aquinói Tamás szerint az ész és a hit nem ellenségek, hanem két út ugyanahhoz az igazsághoz. A felvilágosodás sem volt éppen csöndes korszak: Descartes „Gondolkodom, tehát vagyok” mondata ma is elhangzik minden filozófiaórán és minden egyes önvizsgálati pillanatban. Nietzsche fellázadt minden eddigi igazság ellen, és kimondta: „Isten halott” mire sokan majdnem az ő halálát kívánták. Kant pedig megtanított minket arra, hogy ne csak azt nézzük, mit teszünk, hanem azt is, miért.
A 20. század filozófusai rámutattak: nem elég a világot érteni, változtatni is kell rajta. Változtattak is sokat, nem csupán a technológiai fejlesztések miatt fordult fel fenekestül a világ, de a nagy filozófiai gondolatok is alábbhagytak. Ma már a nagy igazságok idejét éljük, sőt néha mémekbe csomagoljuk azokat.
- „Ha elesel, kelj fel, de előtte posztolj róla!”
- „A Google minden tud, de a nagyi mindent jobban tud.”
- „Az élet túl rövid ahhoz, hogy az összes frissítést telepítsük.”
A Filozófia Világnapja arra emlékeztet: gondolkodni nem luxus, hanem kötelesség. Mert ha nem tesszük fel a kérdéseket, mások kérdés nélkül megadják helyettünk a válaszokat.
Íme néhány idézet, amelyek bejárták a világot. Derítsd ki, melyiket ismered?
1. Humorban nem ismerek.....
2. .....túl rövid ahhoz, hogy komolyan vegyük
3. Aki dolgozik, az hibázik. Aki sokat dolgozik, az sokat hibázik. Aki pedig nem dolgozik….
4. …….. fél egészség.
5. „Az egészséges életmód a ……
6. A pénz nem boldogít...
7. Az alvás a kedvenc sportom....
8. A szerelem vak a .... meg visszaadja a látást
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre