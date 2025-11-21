Idézetek - te tudod, hogy valójában melyik hogy szól? - Kvíz

Minden a "miért?" kérdéssel kezdődik, még gyerekkorban. Később jönnek az olyanok, mint a "honnan származunk?" a "mi a célja az életünknek?" vagy a "hová tartunk?" kérdések. Ezek viszik előre az emberiséget, az ezekre a kérdésekre adott válaszok miatt születtek nagy gondolatok. Ezek idézetek formájában maradtak fenn és adjuk szájról szájra. A filozófia világnapja arra emlékeztet, hogy a legfontosabb dolgok nem a képernyők fényében, hanem a fejünkben születnek.

A filozófia napját 2002 óta ünneplik. A Szókratész idézetek népszerűek ma is (kb. Kr. e. 470 - 399) mellszobra Fotó: Wikipedia

Nagy emberektől származó idézetek

Szókratész azzal bosszantotta fel az athéniakat, hogy mindenkit kérdésekkel ostromolt, mígnem rájöttek: nem is olyan egyszerű okosnak lenni.

Platón barlanghasonlata ma is ránk mutat: néha csak árnyakat nézünk a falon, miközben azt hisszük, a valóságot látjuk.

Arisztotelész pedig megpróbálta megérteni az élet minden részét: a csillagoktól kezdve a csirkékig.

A középkor filozófiája a hit és a tudás feszültségében született. Aquinói Tamás szerint az ész és a hit nem ellenségek, hanem két út ugyanahhoz az igazsághoz. A felvilágosodás sem volt éppen csöndes korszak: Descartes „Gondolkodom, tehát vagyok” mondata ma is elhangzik minden filozófiaórán és minden egyes önvizsgálati pillanatban. Nietzsche fellázadt minden eddigi igazság ellen, és kimondta: „Isten halott” mire sokan majdnem az ő halálát kívánták. Kant pedig megtanított minket arra, hogy ne csak azt nézzük, mit teszünk, hanem azt is, miért.

A huszadik században nem csak hivatásos filozófusoknak voltak nagy gondolataik. Warren Buffett üzletember nem sajnálta az okos gondolatokat az olvasóitól Fotó: Bennett Raglin

A 20. század filozófusai rámutattak: nem elég a világot érteni, változtatni is kell rajta. Változtattak is sokat, nem csupán a technológiai fejlesztések miatt fordult fel fenekestül a világ, de a nagy filozófiai gondolatok is alábbhagytak. Ma már a nagy igazságok idejét éljük, sőt néha mémekbe csomagoljuk azokat.

„Ha elesel, kelj fel, de előtte posztolj róla!”

„A Google minden tud, de a nagyi mindent jobban tud.”

„Az élet túl rövid ahhoz, hogy az összes frissítést telepítsük.”

A Filozófia Világnapja arra emlékeztet: gondolkodni nem luxus, hanem kötelesség. Mert ha nem tesszük fel a kérdéseket, mások kérdés nélkül megadják helyettünk a válaszokat.

Íme néhány idézet, amelyek bejárták a világot. Derítsd ki, melyiket ismered?