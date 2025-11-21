RETRO RÁDIÓ

Idézetek - te tudod, hogy valójában melyik hogy szól? - Kvíz

Ma van a filozófia napja, ami arra emlékeztet, hogy a gondolkodás nem elszigetel, hanem összeköt minket. Próbáld ki, te hány bölcs idézetet ismersz ezek közül!

filozófia gondolkodásmód idézetek

Minden a "miért?" kérdéssel kezdődik, még gyerekkorban. Később jönnek az olyanok, mint a "honnan származunk?" a "mi a célja az életünknek?" vagy a "hová tartunk?" kérdések. Ezek viszik előre az emberiséget, az ezekre a kérdésekre adott válaszok miatt születtek nagy gondolatok. Ezek idézetek formájában maradtak fenn és adjuk szájról szájra.  A filozófia világnapja arra emlékeztet, hogy a legfontosabb dolgok nem a képernyők fényében, hanem a fejünkben születnek.

Szókratész idézetek
A filozófia napját 2002 óta ünneplik. A Szókratész idézetek népszerűek ma is (kb. Kr. e. 470 - 399) mellszobra Fotó: Wikipedia

Nagy emberektől származó idézetek

  • Szókratész azzal bosszantotta fel az athéniakat, hogy mindenkit kérdésekkel ostromolt, mígnem rájöttek: nem is olyan egyszerű okosnak lenni. 
  • Platón barlanghasonlata ma is ránk mutat: néha csak árnyakat nézünk a falon, miközben azt hisszük, a valóságot látjuk. 
  • Arisztotelész pedig megpróbálta megérteni az élet minden részét: a csillagoktól kezdve a csirkékig.

A középkor filozófiája a hit és a tudás feszültségében született. Aquinói Tamás szerint az ész és a hit nem ellenségek, hanem két út ugyanahhoz az igazsághoz. A felvilágosodás sem volt éppen csöndes korszak: Descartes „Gondolkodom, tehát vagyok” mondata ma is elhangzik minden filozófiaórán és minden egyes önvizsgálati pillanatban. Nietzsche fellázadt minden eddigi igazság ellen, és kimondta: „Isten halott” mire sokan majdnem az ő halálát kívánták. Kant pedig megtanított minket arra, hogy ne csak azt nézzük, mit teszünk, hanem azt is, miért.

"Becoming Warren Buffett" World Premiere
A huszadik században nem csak hivatásos filozófusoknak voltak nagy gondolataik. Warren Buffett üzletember nem sajnálta az okos gondolatokat az olvasóitól Fotó: Bennett Raglin

A 20. század filozófusai rámutattak: nem elég a világot érteni, változtatni is kell rajta. Változtattak is sokat, nem csupán a technológiai fejlesztések miatt fordult fel fenekestül a világ, de a nagy filozófiai gondolatok is alábbhagytak. Ma már a nagy igazságok idejét éljük, sőt néha mémekbe csomagoljuk azokat.

  • „Ha elesel, kelj fel, de előtte posztolj róla!”
  • „A Google minden tud, de a nagyi mindent jobban tud.”
  • „Az élet túl rövid ahhoz, hogy az összes frissítést telepítsük.”

A Filozófia Világnapja arra emlékeztet: gondolkodni nem luxus, hanem kötelesség. Mert ha nem tesszük fel a kérdéseket, mások kérdés nélkül megadják helyettünk a válaszokat. 

Íme néhány idézet, amelyek bejárták a világot. Derítsd ki, melyiket ismered?

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Humorban nem ismerek.....
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. .....túl rövid ahhoz, hogy komolyan vegyük
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Aki dolgozik, az hibázik. Aki sokat dolgozik, az sokat hibázik. Aki pedig nem dolgozik….
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. …….. fél egészség.
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. „Az egészséges életmód a ……
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. A pénz nem boldogít...
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Az alvás a kedvenc sportom....
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. A szerelem vak a .... meg visszaadja a látást

 

