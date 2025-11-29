- Giró-Szász András: Minél később zárják le a háborút, annál több vérbe és áldozatba kerül
Hidegrázós képek: elképesztő tömeg várja Orbán Viktort Nyíregyházán
Teltház várja Orbán Viktort Nyíregyházán, a második Háborúellenes Gyűlésen.
11 órakor kezdődik Nyíregyházán a második Háborúellenes Gyűlés. Ahogy az Győrben is volt, itt is beszédet mond Orbán Viktor, valamint Gulyás Gergelyt is a színpadra várják. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz. Már teltház várja a miniszterelnököt és az előadásokat.
