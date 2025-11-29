RETRO RÁDIÓ

Hidegrázós képek: elképesztő tömeg várja Orbán Viktort Nyíregyházán

Teltház várja Orbán Viktort Nyíregyházán, a második Háborúellenes Gyűlésen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 11:10
Nyíregyháza Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

11 órakor kezdődik Nyíregyházán a második Háborúellenes Gyűlés. Ahogy az Győrben is volt, itt is beszédet mond Orbán Viktor, valamint Gulyás Gergelyt is a színpadra várják. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz. Már teltház várja a miniszterelnököt és az előadásokat.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Fotó: MW
Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Fotó: MW
Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Fotó: MW

 

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Fotó: MW

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu