Hajléktalantanya a Dunánál: tűk és fekália mindenhol
Forr a hangulat Budafokon, mert egy ideje iszonyatos látvány fogadja az embereket, ha a Dunánál szeretnének sportolni. A Dunafok Szabadidőközpont közelében, a fák közé hajléktalanok költöztek. Egy környéken élő futónő a folyónál akart sportolni, amikor lelepleződött a hajléktalanok búvóhelye.
A Duna mellé, a Dunafok Szabadidőközponthoz rengeteg család jár még ősszel is, hogy a fárasztó hétköznapok után a folyó mellett sportolhasson. Ám egy ideje az arrafelé vezető úton brutális látványban van részük: sejtették, hogy a folyó mellé, a fák közé hajléktalanok költöztek be, csak rejtély volt, hogy mégis pontosan hová – ám az ősz felfedte, mégis hol bújhatnak meg. Pont arrafelé, ahol családok viszik a gyerekeiket!
Hajléktalanok az erdőben
Nyáron ügyesen el tudtak rejtőzni a fák közé a hajléktalanok Budafok-Tétényben, hiszen senki nem látta őket a dús lomtakarótól. Ám még akkor is volt jele, hogy bizony ott tanyáznak valahol a környéken.
A többi között
- fekáliás folyóvíz,
- szemét
- és drogosok elhasznált tűi
tűntek fel időnként a földön.
A közelgő téllel a Duna környékén viszont lehullottak a falevelek – a hajléktalanok önjelölt lakhelye pedig lelepleződött! Pont arrafelé, amerre rengeteg család viszi a gyermekét: a Dunafok Szabadidőközpont közvetlen közelében!
Emberi ürülék, sátrak a folyónál
A hajléktalanok többé most nem tudnak elrejtőzni, a lakhelyüket egy fiatal futónő, N. Sz. is rögtön kiszúrta. A hölgy rendszeresen kocog arrafelé, bevett útvonala van, amit november 15-én, szombaton kénytelen volt újragondolni. Épp a központ környékén sportolt, amikor bizarr látvány fogadta: három sátor és rengeteg szemét mindenütt.
Futóként gyakran tapasztaltam, hogy elvétve tartózkodnak ott. Talán hajléktalanok, talán szerhasználók, utóbbira volt szemmel látható nyom még nyáron…. Ez esetben nehéz megítélni, hogy rászorultság vagy egyéb tényező áll fenn. Ez az adott kupac Budafokon, a Dunafok Szabadidőközponttól néhány méterre található, a bicikliútról jelenleg jól látható, a bozótos lombhullása miatt. Épp mellette óhajtottam lefutni a partra, de inkább máshol mentem le.
– árulta el a Metropolnak a budafoki futónő.
Érthetően nyugtalanítja, hogy milyen állapotokat hagynak maguk után a hajléktalanok, főleg, hogy a környéken sok családos is megfordul. „Egy olyan hely közelében van, ahová kisgyermekek, szülők, sportolni, kikapcsolódni vágyó emberek járnak pihenni” – mutatott rá.
A látvány annyira meglepte, hogy telefont ragadott és megörökítette az állapotokat, és az egyik helyi Facebook-csoportban is megosztotta.
Mutatjuk a fotót!
„Csak egy költői kérdés: Ez így rendben van? Dunafok, bicikliút részéről a Duna-part bozótosa. Ezek nem horgászok, több (kb.) 3 sátor és elképesztően sok hulladék” – fogalmazott posztjában, amire sokan reagáltak.
Kiderült: többen is kiszúrták már a hajléktalanokat. Volt, aki oda is ment hozzájuk, hogy kinyomozza a történetüket. Állítólag két fiatal és egy idősebb férfi költözött a helyre, egy Suzukit is magukkal vittek – abban töltik az éjszakákat, a telet is ott tervezik tölteni.
Beszéltem velük. Téliesíteni fognak és maradnak. Tisztelettudóan viselkednek, ha találkozunk, de a szemét elképesztő látvány, és a fotón nem látszik, amit a Duna-partra ledobálnak
– kommentelt a bejegyzéshez László, kiemelve: nem a hajléktalantanya a legnagyobb gond.
„Emberi ürülék is van arrafelé. Dobozokat gyűjtenek ezek a hajléktalanok és kisebb lopásokat is elkövetnek állítólag. Rendőrség is járt náluk. Egészségesnek látszanak, akár dolgozhatnának is” – mutatott rá a férfi.
Anikót is felháborítja a hajléktalantanya.
Nem ez a baj, hogy ott élnek, hanem ahogy élnek. Nyilván nem véletlen jutottak ide, itt se tudnak viselkedni. A szüleik se foglalkoznak velük gondolom.
– érvelt.
Judit szerint még egy hajléktalantelep kezdett kialakulni, nem messze a Vasmacskánál. „Ha továbbmegy az ember, a kikövezett partszakasz után nagyon sok a szemét és a fekália. Öntik bele a Dunába is. Nem kicsit…” – árulta el.
