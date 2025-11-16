Hajléktalantanya a Dunánál: tűk és fekália mindenhol

A Duna mellé, a Dunafok Szabadidőközponthoz rengeteg család jár még ősszel is, hogy a fárasztó hétköznapok után a folyó mellett sportolhasson. Ám egy ideje az arrafelé vezető úton brutális látványban van részük: sejtették, hogy a folyó mellé, a fák közé hajléktalanok költöztek be, csak rejtély volt, hogy mégis pontosan hová – ám az ősz felfedte, mégis hol bújhatnak meg. Pont arrafelé, ahol családok viszik a gyerekeiket!

Hajléktalanok jelentek meg Budafok-Tétényen / Képünk illusztráció: Unsplash

Hajléktalanok az erdőben

Nyáron ügyesen el tudtak rejtőzni a fák közé a hajléktalanok Budafok-Tétényben, hiszen senki nem látta őket a dús lomtakarótól. Ám még akkor is volt jele, hogy bizony ott tanyáznak valahol a környéken.

A többi között

fekáliás folyóvíz,

szemét

és drogosok elhasznált tűi

tűntek fel időnként a földön.

A közelgő téllel a Duna környékén viszont lehullottak a falevelek – a hajléktalanok önjelölt lakhelye pedig lelepleződött! Pont arrafelé, amerre rengeteg család viszi a gyermekét: a Dunafok Szabadidőközpont közvetlen közelében!

Emberi ürülék, sátrak a folyónál

A hajléktalanok többé most nem tudnak elrejtőzni, a lakhelyüket egy fiatal futónő, N. Sz. is rögtön kiszúrta. A hölgy rendszeresen kocog arrafelé, bevett útvonala van, amit november 15-én, szombaton kénytelen volt újragondolni. Épp a központ környékén sportolt, amikor bizarr látvány fogadta: három sátor és rengeteg szemét mindenütt.

Futóként gyakran tapasztaltam, hogy elvétve tartózkodnak ott. Talán hajléktalanok, talán szerhasználók, utóbbira volt szemmel látható nyom még nyáron…. Ez esetben nehéz megítélni, hogy rászorultság vagy egyéb tényező áll fenn. Ez az adott kupac Budafokon, a Dunafok Szabadidőközponttól néhány méterre található, a bicikliútról jelenleg jól látható, a bozótos lombhullása miatt. Épp mellette óhajtottam lefutni a partra, de inkább máshol mentem le.

– árulta el a Metropolnak a budafoki futónő.

Érthetően nyugtalanítja, hogy milyen állapotokat hagynak maguk után a hajléktalanok, főleg, hogy a környéken sok családos is megfordul. „Egy olyan hely közelében van, ahová kisgyermekek, szülők, sportolni, kikapcsolódni vágyó emberek járnak pihenni” – mutatott rá.