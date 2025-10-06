A Népliget a drogosok, a hajléktalanok, és a prostituáltak birodalma lett

Budapest egyik ékköve lehetne, egy zöld sziget. Nem az, a Népliget a prostituáltak, drogosok, hajléktalanok központja. A családok, sportolni vágyók messzire elkerülik. Nem véletlen, ez a környék valóban nem nekik való.

A Népliget nem a sportolni, kikapcsolódni vágyók helye

Fotó: Kovács Dávid

Fényes nappali szieszta a jó időben. Nem ritka látvány ez a Népligetben. A hinta a háttérben valóban csupán látványelem. Ki ültetné felé ide a gyerekét?

Fotó: Kovács Dávid

A délutáni szieszta okozója. Egy üres üveg. Ebben bizony egy csepp sem maradt.

Fotó: Kovács Dávid

Csikkek, cigaretta, törött üvegek. Ide valóban túracipő kell, ami mindentől megvéd.

Fotó: Kovács Dávid

A szeméthegy amúgy is általános a Népligetben, amely nagyobb, mint a Városliget, ahová ma a nap bármely szakaszában jó szívvel ki lehet menni. Itt viszont valóban a nemtörődömség az úr, ezt jól szemlélteti egy pillanat, amikor a megunt, kiszakadt póló és kardigán pont a kuka mellett landolt:

Fotó: Kovács Dávid

Jól látható, hogy többen itt élik a mindennapjaikat. Fagyis és ételes doboz, pohár, ruhák és dohányzacskó. Ezek mind a földön hevernek.

Fotó: Kovács Dávid

A drogosok előszeretettel lövik itt be magukat, hogy aztán önkívületi állapotba kerüljenek. Ebben az állapotban valóban semmit nem tudnak magukról. Még rosszabb a helyzet, amikor elfogy a drog. Ilyenkor bármire, valóban bármire képesek. De körözött bűnözőt is fogtak már el itt.

A Népliget nem a Városliget, ezt mindenki tudja

Fotó: Kovács Dávid

És ez nem minden. A Népligetet átszelő Vajda Péter utcában, ahol egy pici parkoló van, általában nem autók állnak. Elvileg ez ugye azért lehetne remek lehetőség, mert azok, akik arra vágynak, hogy egy kicsit kilépjenek a város forgatagából, itt lehetnék a kocsijukat. Ez a hely azonban ma a prostituáltaké. Férfi, és női szexmunkások is állnak itt, a nap szinte minden szakában.

"A Népliget a főváros legnagyobb közparkja, de sajnos az utóbbi években egyre elhanyagoltabbá vált. A városvezetés, akinek ez a feladata lenne, kampányról kampányra azt ígéri, hogy kezdenek vele valamit, miközben a ma a ligeti fák között leginkább drog, szemét és prostitúció van jelen. A különbség különösen szembetűnő, ha megnézzük a Városligetet, az ott megvalósult fejlesztéseket, amik viszont a kormány beruházásai voltak. Azt javasoltuk, hogy tartsunk egy közgyűlést a Népligetben, hogy Karácsony Gergelyék is lássák, milyen állapotok uralkodnak, mit kell elviselnie azoknak, akik kikapcsolódni szeretnének Budapest legnagyobb parkjában. A városvezető koalíció azonban homokba dugta a fejét és a Tisza közreműködésével ezt elutasították" - mondja Szécsényi Dániel, a fővárosi Fidesz frakció képviselője.